Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer-Inseln WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien und Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay CSL Evergrande -

Changchun First Division A Anderlecht -

Lokeren Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante CSL Shandong -

Jiangsu Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol

Am 3. Spieltag der Bundesliga steigt das Topspiel in Hoffenheim, wenn die TSG den FC Bayern München empfängt. Außerdem will der HSV seinen Höhenflug gegen RB Leipzig fortsetzen und der BVB bekommt es mit dem SC Freiburg zu tun.

Nach zwei Spieltagen haben vier Teams die maximale Punkteausbeute auf dem Konto. Dem den üblichen Verdächtigen aus München und Dortmund überraschen bisher der HSV und Aufsteiger Hannover.

Der HSV hat aber die schwierigste Prüfung der noch jungen Saison vor sich: RB Leipzig. Die Bullen konnten nach der Auftaktniederlage auf Schalke (0:2) gegen Freiburg in der zweiten Halbzeit mächtig Selbstvertrauen tanken.

Während Hannover gegen Wolfsburg ran muss, richten sich die Blicke aber auf den Samstagabend: Dann gastiert der Meister in Hoffenheim. Beide Teams mussten noch keine Niederlage hinnehmen, die TSG ließ zu Beginn allerdings gegen Leverkusen Punkte liegen.

Zum Abschluss des Spieltags empfängt Schalke den VfB. Besonders für Holger Badstuber dürfte das eine emotionale Partie werden, immerhin spielte der Stuttgart-Verteidiger auch schon bei Königsblau.

Alle Spiele des 3. Spieltags

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 2 5:0 5 6 2. Bayern München 2 5:1 4 6 3. Hamburger SV 2 4:1 3 6 4. Hannover 96 2 2:0 2 6 5. Borussia M'gladbach 2 3:2 1 4 5. TSG Hoffenheim 2 3:2 1 4 7. RB Leipzig 2 4:3 1 3 8. Schalke 04 2 2:1 1 3 9. Hertha BSC 2 2:2 0 3 10. VfB Stuttgart 2 1:2 -1 3 11. Wolfsburg 2 1:3 -2 3 12. FC Augsburg 2 2:3 -1 1 13. Eintracht Frankfurt 2 0:1 -1 1 14. Bayer Leverkusen 2 3:5 -2 1 15. SC Freiburg 2 1:4 -3 1 16. 1. FSV Mainz 05 2 0:2 -2 0 17. 1. FC Köln 2 1:4 -3 0 18. Werder Bremen 2 0:3 -3 0

Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags