Younes: "Es ist einfach ein Traum"

Mittwoch, 24.05.2017

"Wir verkörpern Talent, besitzen dazu eine super Mentalität und Einstellung. Wir haben vielleicht nicht die große internationale Erfahrung, aber wir sind ein verschworener Haufen, sterben füreinander auf dem Rasen", führte Younes die Trümpfe von Ajax an.

Somit ist auch gegen die Red Devils klar: "Wir müssen uns sicher nicht verstecken." Dazu kommt die Verletzung von Zlatan Ibrahimovic: "Sportlich ist es gut für uns, dass er ausfällt. Aber ich bin auch traurig, dass ich mich auf dem Rasen nicht mit so einem Superstar wie Zlatan messen kann."

Entwicklung nicht vorstellbar

Vor wenigen Jahren wäre eine derartige Entwicklung für Younes noch schwer vorstellbar gewesen. Er freut sich: "Wie es für mich bei Ajax läuft, ist einfach ein Traum. Ich habe hier Riesensprünge gemacht. Ajax war für mich vom ersten Tag an eine Wohlfühl-Oase, ich konnte mich in Ruhe entwickeln."

In Gladbach und Kaiserslautern verpasste der heute 23-Jährige den Durchbruch. "Manchmal muss ich mich selber zwicken. Es ist jetzt viel auf einmal. Mein Weg war sehr speziell. Allerdings habe ich dafür auch hart gearbeitet", kann er inzwischen sagen.

Younes wechselte im Sommer 2015 von Gladbach nach Amsterdam. In der laufenden Saison absolvierte er 29 Einsätze in der Liga sowie 14 in der Europa League. Dabei verbuchte er sieben Treffer und führte Ajax somit bis ins Finale. Er wird beim Confed Cup für das DFB-Team auflaufen.

Amin Younes im Steckbrief