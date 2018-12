EM 2020: Stimmen zur Auslosung der Qualifikationsgruppen

Am Sonntag hat die Auslosung zur Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 stattgefunden. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppe C auf die Niederlande, Estland, Weißrussland und Nordirland. Hier gibt es die Stimmen zur Auslosung.

Joachim Löw: "Die Gruppe ist normal schwierig, würde ich sagen. Die Niederlande und Deutschland sind die Favoriten - es sollte für beide reichen."

DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Die Niederlande sind sicher der Prüfstein. Aber angesichts dieser Gruppe muss man sich qualifizieren."

Oliver Bierhoff: "Es hätte uns schwerer treffen können. Wir freuen uns, dass wir die Revanche gegen die Niederlande haben. Wir wissen, dass unser Weg zurück an die Weltspitze über schwere Gegner führen muss."

Ronald Koeman (Trainer Niederlande): "Ich hatte die Deutschen nicht erwartet, ich bin nicht glücklich. Aber die Deutschen sind sicher auch nicht glücklich. Es wird ein harter Kampf."