EM-Qualifikation 2020: Auslosung der Quali-Gruppen im Liveticker verfolgen

Am heutigen Sonntag findet im Convention Center in der irischen Hauptstadt Dublin die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die EM 2020 statt (ab 12 Uhr live auf DAZN). Nach dem Horrorjahr 2018 mit WM-Vorrunden-Aus und Nations-League-Abstieg ist das DFB-Team erstmals seit 2008 nicht als Gruppenkopf gesetzt. Hier könnt ihr im LIVETICKER verfolgen, auf wenn Bundestrainer Löw und Co. in der EM-Qualifikation treffen.

EM 2020: Auslosung der Quali-Gruppen im Liveticker

Vor Beginn: Dem DFB-Team um Bundestrainer Joachim Löw droht in der EM Qualifikation zumindest ein schwerer Gegner in der Gruppe. Erstmals seit 2008 ist Deutschland nach dem völlig verkorksten WM-Jahr 2018 nicht in Lostopf 1 gesetzt. Das bedeutet, dass Deutschland auf jeden Fall aus eben jenem Topf ein gesetztes Team zugelost bekommt. Das sind für die EM-Qualifikation Schweiz, Portugal, Niederlande, England, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Kroatien, Polen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen für das Endturnier 2020. Die Auslosung in Dublin startet heute um 12 Uhr.

EM-Qualifikation 2020: Die Lostöpfe bei der Auslosung

Lostopf Mannschaften Topf 1 Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Kroatien, Polen, Schweiz, Niederlande, England, Portugal Topf 2 Deutschland, Island, Bosnien-Herzegowina, Ukraine, Russland, Dänemark, Wales, Österreich, Schweden, Tschechien Topf 3 Türkei, Irland, Slowakei, Nordirland, Serbien, Norwegen, Finnland, Schottland, Bulgarien, Israel Topf 4 Ungarn, Rumänien, Albanien, Griechenland, Zypern, Montenegro, Estland, Slowenien, Litauen, Georgien Topf 5 Kosovo, Weißrussland, Mazedonien, Luxemburg, Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan, Moldau, Gibraltar, Färöer Topf 6 Lettland, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

EM-Qualifikation 2020: Der Modus der Auslosung

Die zehn gesetzten Mannschaften aus Topf 1 ilden die Gruppenköpfe der zehn Quali-Gruppen. Gesetzt sind die vier Gruppensieger aus der Division A der Nations League (Niederlande, Portugal, Schweiz, England) und die weiteren besten sechs Teams der Nations League. Anschließend werden die Mannschaften aus den Töpfen 2 bis 6 den zehn Gruppen zugelost.

EM-Qualifikation 2020: Welche Einschränkungen gibt es?

Aus klimatischen Gründen dürfen nur maximal zwei der folgenden Länder in eine Gruppe: Weißrussland, Estland, Finnland, Färöer, Island, Lettland, Litauen, Russland, Schweden, Norwegen

In den Qualigruppen dürfen maximal zwei Gastgeberländer (die EM 2020 wird als paneuropäisches Turnier von insgesamt zwölf Ländern ausgetragen) in einer Gruppe sein.

Aus politischen Gründen darf es folgende Paarungen in den Gruppen nicht geben: Spanien - Gibraltar, Kosovo - Serbien, Kosovo - Bosnien-Herzegowina, Russland - Ukraine, Armenien - Aserbaidschan.

EM 2020: Wer qualifiziert sich für die EM?

Die Gruppensieger- und die Gruppenzweiten sind automatisch für die EM 2020 qualifiziert. Die restlichen vier EM-Tickets machen die 16 Gruppensieger aus der Nations League unter sich aus. Damit steht auch fest, dass zumindest eine Mannschaft aus der schwächsten Division der Nations League einen Startplatz bei der EM erhält.