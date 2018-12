Würzburger Kickers gegen Sportfreunde Lotte: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag empfangen die Würzburger Kickers die Sportfreunde Lotte am 19. Spieltag in der 3. Liga. Hier bei SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zur Partie, unter anderem, wie ihre diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Würzburger Kickers und die Sportfreunde Lotte stehen mit 23 und 22 Punkten auf den Plätzen zwölf und 13 in der 3. Liga. Beide gewannen nur eines ihrer letzten fünf Spiele und müssen aufpassen, nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Der SV Meppen belegt mit 19 Punkten den ersten Abstiegsplatz.

Würzburg gegen Lotte: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen den Würzburger Kickers und den Sportfreunden Lotte wird am heutigen Sonntagmittag um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die 13.000 Zuschauer fassende flyeralarm Arena in Würzburg.

Würzburger Kickers vs. Sportfreunde Lotte: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Würzburg : Bätge - Göbel, Hansen, Schuppan, Kurzweg - Kaufmann, Hägele, Gnaase, Skarlatidis - Baumann, Ademi

: Bätge - Göbel, Hansen, Schuppan, Kurzweg - Kaufmann, Hägele, Gnaase, Skarlatidis - Baumann, Ademi Lotte: Kroll - Langlitz, Rahn, Straith, Neidhart - Chato, Dietz - Lindner, Hofmann, Oesterhelweg - Wegkamp

Würzburg gegen Lotte live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung zwischen den Würzburger Kickers und den Sportfreunden Lotte ist nicht im Free-TV empfangbar. Die Partie wird lediglich auf dem Pay-TV-Sender Telekom Sport übertragen. Dieser bietet auch einen Livestream an. Solltet ihr bereits Telekom-Kunde sein, ist dieser Service kostenfrei. Für alle anderen kostet das Angebot 9,95 Euro pro Monat.

Alternativ versorgt euch der Liveticker von SPOX mit allen wichtigen Informationen. So verpasst ihr auch unterwegs keine Tore und Torchancen.

Würzburger Kickers gegen Sportfreunde Lotte: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 28.04.2018 Sportfreunde Lotte Würzburger Kickers 1:3 3. Liga 25.11.2017 Würzburger Kickers Sportfreunde Lotte 2:1

3. Liga: Die Tabelle vor den Sonntags-Spielen des 19. Spieltags