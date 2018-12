3. Liga: Hallescher FC gegen Karlsruher SC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im heutigen Spiel der 3. Liga empfängt der Hallesche FC den Karlsruher SC. Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Karlsruher SC eilt in den letzten Wochen von Sieg zu Sieg und belegt momentan Rang 2 in der 3. Liga - nur zwei Punkte hinter Tabellenführer VfL Osnabrück. Auch Halle ist in guter Form und gewann die vorausgegangen drei Spiele. Mit einem Erfolg gegen den KSC könnte Halle die Gäste in der Tabelle überholen.

Wo und wann spielt der Hallesche FC gegen den Karlsruher SC

Die heutige Partie wird um 14 Uhr im 15.000 Zuschauer fassenden Erdgas-Sportpark angepfiffen.

Hallescher FC vs. Karlsruher SC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga werden von Telekom Sport übertragen. Den Streamingdienst der Telekom könnt ihr entweder auf eurem Telekom-TV oder im Livestream empfangen.

Kommentar : Lenny Leonhardt

Die Begegnung wird ebenso im Free-TV beim MDR und SWR übertragen, Außerdem kann das Spiel auch hier bei SPOX im LIVETICKER verfolgt werden.

Halle gegen den KSC: Die vorherigen Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 17.02.2018 Hallescher FC Karlsruher SC 0:1 3. Liga 26.08.2017 Karlsruher SC Hallescher FC 1:1 3. Liga 08.12.2012 Hallescher FC Karlsruher SC 0:2

Die aktuelle Tabelle der 3 . Liga