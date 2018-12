Stimmen zum 15. Spieltag - Kovac: "Ich merke, dass wir die Kurve bekommen"

Nach dem Kantersieg in Hannover ist Bayern-Trainer Niko Kovac zufrieden. Pirmin Schwegler zieht einen Vergleich zwischen einem Lamborghini und einem Trabbi. Domenico Tedesco findet derweil, dass für Schalke in Augsburg mehr als ein Remis möglich gewesen wäre. Hier gibt es die Stimmen zum 15. Spieltag von Sky.



Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Die Mannschaft hat heute über 90 Minuten fantastisch gespielt, sehr viele Chancen kreiert, das 4:0 ist eigentlich noch zu wenig. Wir haben noch drei, vier hundertprozentige Chancen liegengelassen. Nach dem doch sehr schwierigen Spiel in Amsterdam war es sehr schön, dass unsere Mannschaft auch die Bundesliga sofort wieder ernst nimmt, ihre Hausarbeiten macht und so dominant auftritt."

... zum positiven Trend der vergangenen Wochen: "Der Fokus war heute von Anfang an da und ich merke, dass wir die Kurve bekommen. Wir haben in den vergangenen Spielen gut gespielt. Entscheidend ist auch, wir machen das erste Tor gleich nach der ersten Minute, das ist schon ein Dosenöffner. Da bekommt man noch mehr Sicherheit. Die Art und Weise, mit der heute alle agiert haben, sowohl mit als auch gegen den Ball, war sehr gut und das ist der Anspruch, den wir an uns selbst haben und den wir immer wieder abrufen müssen."

... über die Rückkehr der Rotation beim FC Bayern: "Das sind alles Stammspieler. Wir müssen klar sagen, dass wir in Amsterdam ein sehr intensives Spiel gehabt haben - nicht nur körperlich, auch mental. Die Spieler haben teilweise vier, fünf Spiele in Folge gespielt und dann versucht man, sie zu schonen und den anderen die Möglichkeit zu geben. Franck Ribéry war heute nicht dabei, Jerome Boateng hat viel gespielt, aber die, die in die Startelf gerückt sind, haben es heute außerordentlich gut gemacht. Das ist der FC Bayern München: Es kann nicht jeder spielen. Aber die, die hier sind, haben alle den Anspruch zu spielen. Es ist normal, dass man durchwechselt."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Diese Niederlage war auch in der Höhe verdient. Besonders das erste Gegentor war zu einfach, die frühe Führung hat den Bayern Flügel verliehen. Sie sind auch wieder in einer Topverfassung, aber wir haben uns auch zu wenig gewehrt."

Pirmin Schwegler (Hannover 96) ...

... zum Spiel :"Die Bayern waren heute auf Vollgasmodus. Der Lamborghini war vollgetankt und unser Trabbi war ein bisschen leer."

... über das schlechte Zweikampfverhalten gegen die Bayern: "Jeder, der das schon einmal erlebt hat, weiß, was das dann heißt. Diese Sprüche, man muss dann wenigstens in die Zweikämpfe... Da kamen wir gar nicht hin. Es ging heute viel zu schnell. Keine Chance gehabt. Null."

David Alaba (Torschütze FC Bayern München): "Wir haben uns vorgenommen, von Anfang an Fußball zu spielen, unser Spiel aufzuziehen und einfach Spaß zu haben und ich glaube, das hat man in der ersten Halbzeit gleich gemerkt. Wir hatten Freude am Fußball spielen. Das haben wir dann auch in der Halbzeitpause angesprochen, dass es einfach Bock macht, in dieser Mannschaft zu spielen."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Klar, wir hatten schon Spiele, in denen wir mehr Probleme hatten. Heute haben wir hinten gegen den Ball gar nichts zugelassen. Die Konter haben wir gar nicht entstehen lassen, sondern im Keim erstickt und so wollen wir das. Aber natürlich kannst du es nicht immer hundertprozentig kontrollieren. Heute muss man sagen, war es ein Topspiel."

Kevin Wimmer (Hannover 96): "Nach dem Spiel vergangene Woche in Mainz, wo wir gut verteidigt haben, haben wir uns sehr viel vorgenommen. So wollten wir das heute unbedingt wieder umsetzen. Wir wussten, dass die Bayern, wenn sie ins Spiel kommen, brutal stark sind. Es war natürlich sehr unglücklich für uns, dass wir gleich mit der ersten Aktion in Rückstand geraten. Für uns war es ein Tag zum Vergessen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das am Mittwoch direkt besser machen in Freiburg und aus den letzten beiden Spielen in diesem Jahr das Maximum herausholen."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, nach vier Niederlagen so aufzutreten. 60 Minuten lang war das richtig gut. Die Art und Weise war in Ordnung, der Punkt ist in Ordnung. Jetzt fahren wir nach Berlin und wollen mehr."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir wurden im ersten Durchgang ein bisschen aufgefressen, hatten körperliche Nachteile. Mit der Umstellung auf 4-2-3-1 haben wir mehr Kontrolle bekommen und hätten noch gewinnen können. Es ist nicht so, dass ich über den Punkt Freudensprünge mache, weil mehr drin war."

Ralf Fährmann (Kapitän und Torhüter FC Schalke 04): "Ich denke, wir müssen jeden Punkt mitnehmen, den wir mitnehmen können. Beide Mannschaften wollten heute unbedingt gewinnen, deswegen sind wir nicht so zufrieden mit dem Punkt, da geht es den Augsburgern genauso wie uns. Wir hätten natürlich gerne gewonnen."

Michael Gregoritsch (FC Augsburg): "Es zieht sich durch in dieser Saison, dass wir ein blödes Tor bekommen. Trotzdem war der Punktgewinn heute wichtig nach vier Niederlagen."

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart): "Glückwunsch an meine Jungs. Ich kann ihnen gar nicht hoch genug anrechnen, wie sie nach so einer schwachen ersten Hälfte zurückgekommen sind. Ich freue mich besonders für Mario Gomez."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "In der ersten Halbzeit hatten wir alles unter Kontrolle. Die zweite Hälfte war gar nichts. Im Zentrum war es zu dünn. Wir wollen noch vier Punkte bis Weihnachten holen."

Davie Selke (Hertha BSC): "Am Ende sind wir in der zweiten Halbzeit eingebrochen. Für uns ist das sehr ärgerlich, denn es war heute eine Riesenchance, endgültig oben reinzurutschen. Jedes Mal, wenn wir vor so einem Spiel stehen, kriegen wir es nicht hin."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Das war die mit Abstand beste Defensivleistung in dieser Saison. In der zweiten Halbzeit haben wir es auch nach vorne gut gemacht. Ich glaube, dass das 2:0 verdient war, weil das eine gute Mannschaftsleistung von uns war. Das war sehr, sehr wichtig. Vor allem auch vor dem Spiel am Dienstag gegen Borussia Dortmund, gegen die aktuell beste deutsche Mannschaft."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Sinnbildlich waren die zehn Minuten vor der Pause, als wir vier Bälle so in den Rücken gespielt haben, dass wir sie nicht mitnehmen konnten. Ich weiß nicht, wieso wir so unsicher waren. Es hat nicht aufgehört mit den Missverständnissen. Die Mannschaft war schwach, aber ich offensichtlich auch, sonst spielt die Mannschaft nicht so. Wir haben gegen eine gute Düsseldorfer Mannschaft verdient verloren."

Mike Frantz (Kapitän SC Freiburg): "Wir sind heute verdiente Verlierer, was sehr schade ist, weil einfach mehr möglich gewesen wäre. Aber so ist Fußball. Letzte Woche wirst du gefeiert, diese Woche bekommst du auf den Hinterkopf. Wir schütteln uns schnell und dann geht es Mittwoch weiter."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben ein unglaublich gutes Spiel gemacht, viel investiert und viel Druck erzeugt. Ich hatte das Gefühl, dass ein Tor in der Luft lag. Ich bin guter Dinge, dass das Momentum bald wieder auf unsere Seite kippt."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Ich bin bestens gelaunt, weil wir einen sehr glücklichen Punkt mitgenommen haben. Mit der spielerischen Leistung bin ich nicht zufrieden, aber mit dem Willen. Das stimmt mich sehr positiv."

Leonardo Bittencourt (TSG 1899 Hoffenheim): "Heute haben wir uns leider nicht belohnt für ein geiles Spiel. Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft gegen Gladbach, das momentan sehr, sehr gut in Form ist und schon viele Punkte gesammelt hat. Schade, ich denke, wir hätten es verdient gehabt."

Michael Köllner (Trainer 1. FC Nürnberg): "Wir haben richtig gut gespielt, aber im letzten Drittel die letzte Brutalität und Genauigkeit vermissen lassen. Das ist uns dann zum Verhängnis geworden. Wir sind immer noch im Rennen, es war uns vor der Saison klar, dass es hart wird. Natürlich tun solche Spiele weh, aber ich denke, dass wir heute vieles taktisch richtig gemacht haben und mit Herz aufgetreten sind."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Das ist ein saugeiler Sieg. Wir haben eine schlechte erste Halbzeit hingelegt und haben den Gegner durch einfache Ballverluste aufgebaut. Nach der Pause ist die Mannschaft dann komplett anders herausgekommen. Es gehört auch dazu, mal ein schlechteres Spiel zu machen, dann aber dennoch die Punkte zu holen. Auch für den Kopf war es daher ein sehr wichtiger Sieg."