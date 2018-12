3. Liga: Würzburger Kickers gegen VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 20. Spieltag der 3. Liga gastiert in der heutigen Partie der VfL Osnabrück bei den Würzburger Kickers. Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Obwohl Osnabrück am letzten Spieltag die Tabellenführung an den KSC abgeben musste, läuft es für den VfL mehr als passabel. Mit 38 Punkten aus 19 Spielen und Tabellenplatz zwei nimmt man Kurs Richting Aufstieg. Die Würzburger hingegen haben nach der so starken letzten Rückrunde noch nicht wieder so ganz in die Spur gefunden und dümpeln aktuell im Niemandsland auf Platz elf herum.

Wo und wann spielen die Würzburger Kickers gegen den VFL Osnabrück

Die heutige Partie zwischen den Würzburger Kickers und Osnabrück findet um 14 Uhr in der 13.000 Zuschauer fassenden flyeralarm Arena in Würzburg statt.

Würzburg vs. Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die heutige Partie wird wie gewohnt bei Telekom Sport zu sehen sein. Als Telekom-Kunde könnt ihr die Partie also entweder auf eurem Telekom-TV oder im Livestream verfolgen.

Kommentar: Benni Zander

Benni Zander Moderation: Nele Schenker

Wer über kein Telekom-Abo verfügt, kann die Partie selbstverständlich auch hier bei SPOX im LIVETICKER verfolgen und wird kein Highlight verpassen.

Würzburger Kickers vs. VfL Osnabrück: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 28.07.2018 VfL Osnabrück Würzburger Kickers 2:1 3. Liga 10.03.2018 Würzburger Kickers VfL Osnabrück 1:0 3. Liga 23.09.2017 VfL Osnabrück Würzburger Kickers 1:1

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 20. Spieltag