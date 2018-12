TSV 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am 20. Spieltag der 3. Liga empfängt in der heutigen Partie der TSV 1860 München den 1. FC Kaiserslautern. In diesem Artikel gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream. Zusätzlich gibt es einen Liveticker zum Traditionsduell.

Das heutige Spiel zwischen den Münchner Löwen und Kaiserslautern findet um 14 Uhr im ehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße im Münchener Stadtteil Untergiesing-Harlaching statt.

1860 München vs. Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Das Traditionsduell zwischen 1860 und Kaiserslautern wird nicht nur bei Telekom Sport, das sich die Rechte für die Übertragung der gesamten Saison gesichert hat, sondern auch im Free-TV. Insgesamt werden am 25. Spieltag fünf Partien im Free-TV gezeigt.

Das Spiel des TSV 1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern wird vom BR übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet neben der Übertragung im TV einen Livestream im Internet an.

Bei der Telekom wird das Spiel von Alexander Klich kommentiert, die Moderation übernimmt Anett Sattler.

TSV 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga im LIVE-TICKER

SPOX bietet zu allen Spielen der 3. Liga, 2. Liga und Bundesliga einen Liveticker an. Den Liveticker zum Spiel der Löwen gegen Lautern findet ihr hier.

1860 München vs. Kaiserslautern: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 28.07.2018 1. FC Kaiserslautern 1860 München 1:0 2. Bundesliga 21.04.2017 1. FC Kaiserslautern 1860 München 1:0 2. Bundesliga 21.11.2016 1860 München 1. FC Kaiserslautern 1:1

TSV 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern: Vorschau

Der 1. FC Kaiserslautern steckt in einer Krise.Nach 19 Spieltagen steckt Lauten mit zwölf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz im Mittelfel der Tabelle fest. Unter Neu-Trainer Sascha Hildmann, der für Michael Frontzeck das Ruder übernahm, soll es nun besser werden.

Die Münchner Löwen spielen im Gegensatz dazu eine bisher ruhige Saison. Der Aufsteiger liegt aktuell auf Platz zwölf der Tabelle und hat mit dem Abstiegskampf bislang nicht nichts zu tun.

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 20. Spieltag