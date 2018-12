1860 München gegen Carl Zeiss Jena: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Carl Zeiss Jena ist heute zum 19. Spieltag der 3. Liga beim TSV 1860 München zu Gast. Bei SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihre diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Thüringer kassierten in den vergangenen drei Spielen stolze zwölf Gegentore und konnten keinen einzigen Punkt mitnehmen. Somit steht Carl Zeiss Jena lediglich auf den 18. Platz der Tabelle. Ihr heutiger Gegner spielte zuletzt nur 0:0-Remis gegen Fortuna Köln und befindet sich aktuell dem neunten Tabellenplatz, aber dennoch nur sechs Punkte vor den Jenaern.

München gegen Jena: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen 1860 München und Carl Zeiss Jena wird am heutigen Sonntagmittag um 13 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße, das drittgrößte Fußballstadion in München.

Schiedsrichter Tobias Fritsch wird die Partie leiten und erhält dabei von Thorsten Braun und Benedikt Seyler an den Seitenlinien Unterstützung.

1860 München vs. Carl Zeiss Jena live im TV, Livestream

Das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Carl Zeiss Jena wird nicht im Free-TV übertragen. Es gibt die Partie lediglich auf dem Pay-TV-Sender Telekom Sport zu sehen, dieser bietet allerdings auch einen Livestream an. Solltet ihr bereits ein Telekom-Kunde sein, dann ist dieser Service für euch kostenfrei.

TSV 1860 München gegen FC Carl Zeiss Jena im LIVETICKER

Mit dem Liveticker von SPOX bleibt ihr aber auch von unterwegs auf dem Laufenden. Dort bekommt ihr alle wichtigen Informationen zum Spiel und benötigt keinerlei Abo.

1860 München vs. Carl Zeiss Jena: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis 2. Bundesliga 30.03.2008 TSV 1860 München 1:2 (0:0) 2. Bundesliga 05.10.2007 FC Carl Zeiss Jena 0:2 (0:0) 2. Bundesliga 23.02.2007 FC Carl Zeiss Jena 3:1 (3:0) 2. Bundesliga 01.10.2006 TSV 1860 München 2:0 (0:0) 2. Bundesliga 05.04.1994 FC Carl Zeiss Jena 1:1 (0:1) 2. Bundesliga 19.09.1993 TSV 1860 München 2:0 (1:0)

3. Liga: Die Tabelle zum 19. Spieltag mit 1860, Carl Zeiss