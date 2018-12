SV Wehen Wiesbaden gegen KFC Uerdingen 05: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 19. Spieltags der 3. Liga ist der KFC Uerdingen 05 heute beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Bei SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am vergangenen Spieltag mussten die Wiesbadener eine knappe 1:2-Niederlage gegen den Tabellenzweiten in Osnabrück einstecken. Somit befinden sie sich aktuell nur noch auf dem siebten Platz, könnten mit einem Sieg im heutigen Spiel gegen Uerdingen allerdings an Preußen Münster vorbeiziehen.

Obwohl sich die heutigen Gäste auf Rang drei der Drittligatabelle befinden, sind es ganze vier Zähler Abstand zur Spitze sowie neun Treffer Unterschied in der Tordifferenz. Jedoch befindet sich Uerdingen derzeit im Aufschwung und gewann die vergangenen vier Ligapartien mit jeweils zwei eigens erzielten Toren.

Wiesbaden vs. Uerdingen: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel des SV Wehen Wiesbaden gegen den KFC Uerdingen 05 beginnt am heutigen Montagabend um 19 Uhr. Austragungsstätte wird die Brita-Arena mit Platz für 12.566 Zuschauer in Wiesbaden sein.

Schiedsrichter Florian Heft leitet die Partie und wird dabei von Christopher Schwarzmann und Steffen Grimmeißen an den Seitenlinien unterstützt.

SV Wehen gegen KFC Uerdingen live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem KFC Uerdingen 05 wird nicht im Free-TV übertragen. Jedoch könnt ihr die Partie live und in voller Länge auf dem Pay-TV-Sender Telekom Sport verfolgen. Speziell für dieses Duell wird sogar ein kostenloser Livestream angeboten, solltet ihr bereits Telekom-Kunde sein, ist der komplette Service für euch kostenfrei.

SV Wehen Wiesbaden - KFC Uerdingen 05 im LIVE-TICKER

Allerdings habt ihr euch die Möglichkeit den Liveticker von SPOX zu nutzen, um auch von unterwegs nichts vom Spiel zu verpassen. So erhaltet ihr alle Informationen zu der Begegnung und verpasst keine wichtige Aktion auf dem Spielfeld.

3. Liga: Die Tabelle zum 19. Spieltag mit Wiesbaden, Uerdingen