3. Liga: Fortuna Köln gegen Energie Cottbus heute live im TV und Livestream

Am heutigen Samstagnachmittag trifft Fortuna Köln in der 3. Liga auf Energie Cottbus. Beide Teams befinden sich auf unmittelbarer Tuchfühlung zu den Abstiegsplätzen. Der Sieger der Begegnung bekommt etwas Luft zum Atmen. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Duell verfolgen könnt.

Fortuna Köln - Energie Cottbus: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Fortuna Köln und Energie Cottbus startet um 14 Uhr. Austragungsort ist das Südstadion in Köln.

Fortuna Köln gegen Energie Cottbus: TV-Übertragung und Livestream

Die Partie zwischen Fortuna Köln und Energie Cottbus gehört nicht zu den ausgewählten Spielen dieser Drittligasaison, die auch im Free-TV übertragen werden.

Einzige Möglichekeit ist deshalb ein kostenpflichtiges Angebit: Telekom Sport konnte sich auch in der Saison 18/19 wieder die Rechte an der 3. Liga sichern. Die Übertragung startet hier um 14.00 Uhr. Der Pay-TV-Sender bietet weiterhin auch einen Livestream an. Ein Abonnement kostet 9,95 Euro im Monat mit einjähriger Vertragslaufzeit.

Außerdem gibt es die Möglichkeit die Partie im Liveticker bei SPOX zu verfolgen.

Fortuna Köln gegen Energie Cottbus: Diese Spieler fehlen

Fortuna Köln:

Eichhorn (Sprunggelenk-OP)

Fritz (Innenbandriss)

Andersen (Oberschenkelzerrung)

Kegel (Gelb-Rot-Sperre)

Pintol (Sehnenriss im Fuß)

Energie Cottbus:

Matuwila (Rotsperre)

Stanese (Innenbandzerrung)

Zickert (Knieprobleme)

© getty

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 12. Spieltag

Beide Mannschaften trennt lediglich eine Punktedifferenz von zwei Zählern. Energie Cottbus könnte somit bei einem Sieg gegen Fortuna Köln, die momentan bei 14 Punkten stehen, vorbeiziehen.