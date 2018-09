Hallescher FC gegen VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tabellenprimus Osnabrück gastiert am heutigen Samstag in der dritten Liga in Halle. SPOX gibt euch alle Informationen, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Halle mühte sich am vergangenen Spieltag bei Tabellenschlusslicht Lotte zu einem 1:0-Sieg, während Osnabrück durch einen souveränen Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten Münster die Tabellenführung übernahm.

Wo und wann spielt der Hallescher FC gegen den VfL Osnabrück?

Schiedsrichter Manuel Gräfe pfeift die Partie am heutigen Samstag um 14 Uhr an. Austragungsort ist der Erdgas-Sportpark in Halle.

Hallescher FC gegen VfL Osnabrück heute im TV, Livestream, Liveticker

Zwar gibt es in dieser Saison insgesamt 86 Drittligaspiele im Free-TV live zu sehen, die Partie zwischen Halle und Osnabrück ist allerdings ausschließlich im kostenpflichtigen Fernsehen live zu sehen.

Telekom Sport hat sich die Live-Übertragungsrechte für alle Spiele der aktuellen Drittliga-Saison gesichert und zeigt somit auch das Spiel zwischen dem HFC und dem VfL Osnabrück. Das Angebot kostet 9,95 Euro im Monat.

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt im Liveticker bei SPOX dennoch stets auf dem Laufenden.

Hallescher FC - VfL Osnabrück: Voraussichtliche Aufstellungen

Erst rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die endgültigen Aufstellungen zum Spiel zwischen dem Hallerschen FC und dem VfL Osnabrück bekanntgegeben. So könnten sie heute spielen:

Hallescher FC: K. Eisele - Lindenhahn, Heyer, Landgraf - Mai, Washausen - Ajani, Bahn, Manu - Fetsch, Sohm

K. Eisele - Lindenhahn, Heyer, Landgraf - Mai, Washausen - Ajani, Bahn, Manu - Fetsch, Sohm VfL Osnabrück: N.-J. Körber - Renneke, Susac, Trapp, Engel - U. Taffertshofer, Ouahim, Blacha - Danneberg, Alvarez, Heider

3. Liga: Die heutigen Samstagsspiele im Überblick

