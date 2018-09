SV Meppen gegen FC Hansa Rostock heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Meppen trifft am heutigen Samstag auf den Tabellennachbarn Hansa Rostock. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Spiele im Livestream, TV oder Liveticker live mitverfolgen könnt.

Hansa Rostock kam am vergangenen Wochenende zuhause gegen Würzburg mit 0:4 unter die Räder, während Meppen sich durch einen Last-Minute-Treffer einen Punkt in Cottbus sicherte.

Wo und wann spielt der SV Meppen gegen den FC Hansa Rostock?

Das Spiel zwischen dem SV Meppen und dem FC Hansa Rostock beginnt am heutigen Samstag um 14 Uhr in der Hänsch-Arena in Meppen. Benedikt Kempkes ist der Schiedsrichter der Begegnung.

SV Meppen gegen Hansa Rostock heute im TV, Livestream, Liveticker

Die Partie zwischen dem SV Meppen und dem FC Hansa Rostock zählt nicht zu den 86 Drittligaspielen, die in dieser Saison im Free-TV übertragen werden.

Die einzige Möglichkeit, das Spiel heute live außerhalb des Stadions zu sehen, ist das Angebot von Telekom Sport. Der Dienst hat sich die Live-Übertragungsrechte aller Partien der 3. Liga für diese Saison gesichert und kostet 9,95 Euro im Monat.

Alle, die das Spiel nicht live sehen können, bleiben im Liveticker bei SPOX dennoch stets auf dem Laufenden.

SV Meppen - Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen werden erst rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben. So könnten SV Meppen und der FC Hansa Rostock heute spielen:

SV Meppen: Gies - Jesgarzewski, Puttkammer, Komenda, Amin - von Haacke, Leugers - Kremer, Wegner, Granatowski - Undav

Gies - Jesgarzewski, Puttkammer, Komenda, Amin - von Haacke, Leugers - Kremer, Wegner, Granatowski - Undav Hansa Rostock: Gelios - Rankovic, Riedel, Rieble, Scherff - Breier, Bülow, Wannenwetsch, Biankadi - Soukou, Königs

3. Liga: Die heutigen Samstagsspiele im Überblick

Hier gibt es einen Überblick zu den heutigen Samstagsspielen der 3. Liga im Detail.