SpVgg Unterhaching – Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag treffen in der 3. Liga die SpVgg Unterhaching und Eintracht Braunschweig aufeinander. SPOX zeigt, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Unterschiedlicher hätten die beiden Klubs kaum in die neue Saison starten können: Während Unterhaching nach fünf Spielen punktgleich mit Tabellenprimus Osnabrück auf Rang zwei liegt, belegt Braunschweig mit nur drei Punkten den vorletzten Platz.

Wo und wann spielt SpVgg Unterhaching gegen Eintracht Braunschweig?

Die Partie findet am heutigen Samstag im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching statt. Schiedsrichter Robert Kempter pfeift das Spiel um 14 Uhr an.

SpVgg Unterhaching - Eintracht Braunschweig heute im TV, Livestream, Liveticker

Die Partie zwischen dem SpVgg Unterhaching und Eintracht Braunschweig gehört zu den 86 Drittligaspielen in dieser Spielzeit, die auch im Free-TV übertragen werden. Sowohl der WDR als auch der NDR übertragen die Spiele kostenfrei im TV und online auf ihren Webseiten.

Zusätzlich können auch Abonnenten von Telekom Sport das Spiel auf diesem Service sehen. Das Angebot hat sich die Übertragungsrechte der 3. Liga gesichert und zeigt alle Partien live. Das Abonnement von Telekom Sport kostet 9,95 Euro monatlich.

TV-Übertragung Livestream BR / NDR / Telekom Sport BR / NDR / Telekom Sport

Alternativ bietet SPOX zur Partie auch einen Liveticker an.

SpVgg Unterhaching - Eintracht Braunschweig: Voraussichtliche Aufstellungen

Endgültig werden die Aufstellungen erst rund eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. So könnten die SpVgg Unterhaching und Eintracht Braunschweig heute spielen:

SpVgg Unterhaching: Königshofer - M. Bauer, Greger, J. Welzmüller, Dombrowka - L. Marseiler, D. Stahl, Hufnagel, Porath - S. Hain, Bigalke

Königshofer - M. Bauer, Greger, J. Welzmüller, Dombrowka - L. Marseiler, D. Stahl, Hufnagel, Porath - S. Hain, Bigalke Eintracht Braunschweig: Engelhardt - Sauerland, Burmeister, Valsvik, Kijewski - Thorsen, Fürstner, Amundsen - O. Bulut, P. Hofmann, Franjic

3. Liga: Die heutigen Samstagsspiele im Überblick

