VfL Osnabrück gegen Preußen Münster heute live: 3. Liga im TV, Livestream, Liveticker

Am 5. Spieltag kommt es zur Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und Preußen Münster. In der letzten Saison verloren die Osnabrücker beide Derbys gegen die Adler aus Münster. Hier erhaltet Ihr die wichtigsten Informationen zum 3. Liga-Derby. Außerdem erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Preußen Münster zeigt sich weiter in sehr guter Form. Am letzten Spieltag übernahmen die Adler mit einem 1:0 Sieg über Sportfreunde Lotte die Tabellenführung. Am heutigen Samstag gastieren sie beim noch ungeschlagenen VfL Osnabrück, der nach vier Spielen acht Punkte aufweist. Mit einem Sieg kann der VfL an Preußen Münster vorbeiziehen.

VfL Osnabrück - Preußen Münster: Datum, Anstoß, Stadion

Das heutige Derby zwischen VfL Osnabrück und Preußen Münster findet im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück statt. Die Spielstätte verfügt insgesamt über 16.667 Plätze. Anpfiff ist am heutigen Samstag, den 25.08., um 14 Uhr.

VfL Osnabrück gegen Preußen Münster - heute live im TV und Livestream

Telekom Sport überträgt alle Spiele der dritten Liga live im Pay-TV und im Livestream. Insgesamt 86 Spiele übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender. Das Duell zwischen VfL Osnabrück und Preußen Münster wird im WDR zu sehen sein. Ab 14 Uhr startet die Übertragung, welche auch im Livestream zu sehen ist.

VfL Osnabrück - Preußen Münster im Liveticker

Spox bietet wie zur jeder anderen 3. Liga-Partie einen Liveticker für das Spiel VfL Osnabrück gegen Preußen Münster. Auch wird es wieder einen Liveticker zur Konferenz geben.

VfL Osnabrück vor Münster: Daniel Thioune lobt Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft

Siegt der VfL Osnabrück heute gegen Preußen Münster, können die Lila-Weißen sogar die Tabellenführung der 3. Liga übernehmen.

VfL Trainer Thioune zeigt sich dabei sehr zuversichtlich: "Wir freuen uns unfassbar. Wir wollen dominant auftreten und unser Spiel durchziehen. Wir wollen möglichst agieren und nicht nur reagieren".

Dabei gab es auch noch eine Kampfansage an den Derbygegner. "Wir sind bereit, Münster vom Thron zu stoßen", betonte Thioune.

Preußen Münster vor Osnabrück: Ole Kittner fehlt

Münster wird im Derby auf Ole Kittner verzichten müssen. Das gab der Klub auf seiner Vereinswebsite bekannt. Der Innenverteidiger plagt sich aktuell mit einem freien Gelenkkörper im Knie herum. Trotzdem weiß der 30-Jährige um die Bedeutung des heutigen Derbys. "Es ist ohne Zweifel das wichtigste Spiel der Halbserie. Es ist immer emotional aufgeladen."

Ersatzmann für Kittner wird wahrscheinlich Jannik Borgmann sein. In der A-Jugend spielte er noch für den heutigen Gegner, damals trainiert vom jetzigen Osnabrücker Chef-Trainer Thioune.

