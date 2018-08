3. Liga: 1860 mit Last-Minute-K.o. gegen KFC - Lautern kommt nicht in Schwung

Der KFC Uerdingen hat durch einen Last-Minute-Sieg bei 1860 München in der Nachspielzeit die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen. Der 1. FC Kaiserslautern hat derweil noch ordentlich Sand im Getriebe. Beim Halleschen FC setzte es am Samstag eine 0:2-Niederlage.

Am Montag kann sich Preußen Münster mit einem Sieg über die Sportfreunde Lotte am KFC vorbei an die Tabellenspitze schieben. Bei den Roten Teufeln aus Kaiserslautern ist der Anfangseuphorie nach dem Sieg über 1860 München hingegen einem bösen Drittliga-Erwachen gewichen.

1. FC Kaiserslautern kommt in der dritten Liga nicht in Schwung

Das Team von Trainer Michael Frontzeck unterlag beim Halleschen FC mit 0:2 und steht aktuell mit vier Punkten aus vier Spielen auf Tabellenplatz 16.

"Ich bin kein Freund davon, danach das große Beil öffentlich rauszuholen", sagte Frontzeck: "Das machen wir intern, aber wir werden die Dinge klar ansprechen."

Anders als Frontzeck lässt Lauterns Kapitän Florian Dick seine Unzufriedenheit freien lauf. "Ich habe gesagt, in dieser Liga darf keiner mehr wollen als wir. Heute hat einer mehr gewollt. Das war gar nichts", wetterte der 33-Jährige.

KFC Uerdingen schiebt sich an die Tabellenspitze

Währenddessen schob sich der KFC Uerdingen nach einem späten Treffer in der Nachspielzeit von Ali Ibrahimaj gegen 1860 München an die Tabellenspitze der 3. Liga. Der KFC hat als Aufsteiger bereits neun Zähler auf dem Konto und grüßt von der Tabellenspitze.

KFC-Trainer Stefan Krämer lobte seine Mannschaft daher nach nach dem Spiel: "Es gibt solche Phasen in der Saison, da läuft es. Das ist mit Logik nicht zu erklären. Wir haben bis zum Ende gekämpft. Mit dem 0:0 wäre ich zufrieden gewesen."

Die Tabelle des 4. Spieltags der dritten Liga

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. KFC Uerdingen 05 4 7:5 2 9 2. SpVgg Unterhaching 4 7:4 3 8 3. VfL Osnabrück 4 6:3 3 8 4. FSV Zwickau 4 5:2 3 8 5. Energie Cottbus 4 8:5 3 7 6. FC Carl Zeiss Jena 4 6:7 -1 7 7. SC Preußen 06 Münster 3 7:4 3 6 8. Hallescher FC 4 6:4 2 6 9. Karlsruher SC 4 4:3 1 6 10. FC Hansa Rostock 4 6:7 -1 6 11. Sonnenhof Großaspach 4 5:4 1 5 12. 1860 München 4 7:5 2 4 13. Aalen 4 4:5 -1 4 14. SV Wehen Wiesbaden 4 7:9 -2 4 15. 1. FC Kaiserslautern 4 3:5 -2 4 15. SV Meppen 4 3:5 -2 4 17. Würzburger Kickers 4 6:8 -2 3 18. Eintracht Braunschweig 4 5:7 -2 3 19. SC Fortuna Köln 4 3:7 -4 3 20. Sportfreunde Lotte 3 1:7 -6 1

Die Ergebnisse des 4. Spieltags der dritten Liga