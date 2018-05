DFB-Pokal 2018/19: Alle Infos zu den Teilnehmern und zur Auslosung der 1. Runde

Friendlies Nigeria -

63 Mannschaften der ersten Runde im DFB-Pokal 2018/19 stehen fest. Am "Finaltag der Amateure" qualifizierten sich insgesamt 21 Sieger der Landespokale und machen das Teilnehmerfeld fast komplett. Nur eine Mannschaft muss noch ermittelt werden. Hier gibt's alle Infos zur ersten Pokalrunde.

Wann wird 2018/19 im DFB-Pokal gespielt?

Der DFB-Pokal beginnt in der nächsten Saison mit der ersten Hauptrunde vom 17. bis 20. August 2018. Die zweite Runde folgt am 30. und 31. Oktober, ehe am 5. und 6. Februar 2019 das Achtelfinale ausgetragen wird.

Die weiteren Termine: Viertelfinale am 2. und 3. April 2019, Halbfinale am 23. und 24. April 2019. Das DFB-Pokalendspiel steigt am 25. Mai 2019 wie gewohnt im Berliner Olympiastadion.

DFB-Pokal: Wann wir die 1. Runde ausgelost?

Die 1. Runde wird am 8. Juni 2018 ab 22.15 Uhr live in der ARD ausgelost.

SPOX wird die Auslosung wie üblich in einem Liveticker verfolgen.

Wer sind die Teilnehmer der ersten Pokalrunde?

Alle 36 Teams der Bundesliga und der 2. Liga sind für den Pokal automatisch qualifiziert, dazu kommen die ersten vier Teams der 3. Liga.

Die übrigen 24 Teilnehmer werden in den 21 Finals der Landespokale ermittelt. Zu den 21 Siegern kommen die drei Finalisten der Verbände mit den meisten Teams (derzeit Bayern, Westfalen und Niedersachsen).

Noch ist ein Teilnehmer offen, der zwischen dem Oberliga-Meister Westfalen und dem bestplatzierten Westfalen-Team der Regionalliga-West ermittelt wird.

DFB-Pokal: Teilnehmer der 1. Runde aus der 3. Liga

1. FC Magdeburg

SC Paderborn

Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock (Sieger Landespokal Mecklenburg-Vorpommern)

Carl Zeiss Jena (Sieger Landespokal Thüringen)

DFB-Pokal: Teilnehmer der 1. Runde aus der Regionalliga

TSV 1860 München (Meister der Regionalliga Bayern)

SSV Jeddeloh II (Finalist im Landespokal Niedersachen)

SV Drochtersen/Assel (Finalist im Landespokal Niedersachen)

1. FC Schweinfurt (Sieger Landespokal Bayern)

Weiche Flensburg (Sieger Landespokal Schleswig-Holstein)

Chemie Leipzig (Sieger Landespokal Sachsen)

Wormatia Worms (Sieger Landespokal Südwest)

TuS Erndtebrück (Finalist im Landespokal Westfalen)

BFC Dynamo (Sieger Landespokal Berlin)

Energie Cottbus (Sieger Landespokal Brandenburg)

TSV Steinbach (Sieger Landespokal Hessen)

Rot-Weiß Oberhausen (Sieger Landespokal Niederrhein)

SV Elversberg (Sieger Landespokal Saarland)

SSV Ulm (Sieger Landespokal Württemberg)

Viktoria Köln (Sieger Landespokal Mittelrhein)

DFB-Pokal: Teilnehmer der 1. Runde aus der 5. Liga

1. CfR Pforzheim (Finalist im Landespokal Badern)

1. FC Lok Stendal (Finalist im Landespokal Sachsen-Anhalt)

TuS Dassendorf (Sieger Landespokal Hamburg)

Rot-Weiß Koblenz (Sieger Landespokal Rheinland)

DFB-Pokal: Teilnehmer der 1. Runde aus der 6. Liga