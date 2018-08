3. Liga heute live im TV, Liveticker und Livestream: Wo kann ich Kaiserslautern, Rostock und Co. sehen?

Am Ende der englischen Woche steht in der 3. Liga der vierte Spieltag an. Unter anderem sind der 1. FC Kaiserslautern, Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig im Einsatz. Hier erfahrt ihr alles über die heutigen Spiele und der Übertragung im TV und Livestream, sowie den dazugehörigen Livetickern.

3. Liga: 4. Spieltag im Überblick

Bereits gestern Abend spielte der Karlsruher SC gegen Carl Zeiss Jena. Die Partie endete 1:1. Am heutigen Samstag steigen dann sechs Spiele zeitgleich, bevor es am Sonntag zum Duell des Tabellenführers Energie Cottbus gegen den Tabellenletzten Kickers Würzburg kommt. Am Montag-Abend schließen dann Münster und Lotte den vierten Spieltag ab.

Anstoß Begegnung Liveticker/Ergebnis Freitag 19.00 Uhr Karlsruher SC - Carl Zeiss Jena 1:1 Samstag 14.00 Uhr Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern Liveticker Samstag 14.00 Uhr Großaspach - VfL Osnabrück Liveticker Samstag 14.00 Uhr SV Meppen - VfR Aalen Liveticker Samstag 14.00 Uhr Unterhaching - Hansa Rostock Liveticker Samstag 14.00 Uhr Wehen Wiesbaden - Braunschweig Liveticker Samstag 14.00 Uhr FSV Zwickau - Fortuna Köln Liveticker Sonntag 13.00 Uhr 1860 München - KFC Uerdingen Liveticker Sonntag 14.00 Uhr Kickers Würzburg - Energie Cottbus Liveticker Montag 19.00 Uhr Preußen Münster - SF Lotte Liveticker

3. Liga heute live: TV-Übertragung und Livestream

Alle Spiele der dritten Liga werden in dieser Saison von Telekom Sport übertragen. Der Sender bietet zu jedem Spiel einen eigenen Livestream, der für Telekom-Kunden kostenlos ist. Ein jährliches Abonnement kostet andernfalls 9,95 Euro im Monat.

Zudem bietet die ARD und ihre Tochtersender eine Übertragung von insgesamt 86 Spielen im Free-TV an. An diesem Spieltag gibt es folgende Spiele im Free-TV zu sehen:

SpVgg Unterhaching - Hansa Rostock am Samstag, um 14 Uhr im NDR .

. Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern am Samstag, um 14 Uhr im MDR und SWR

3. Liga Tabelle: Das obere Tabellendrittel