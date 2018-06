KFC Uerdingen: DFB entscheidet heute über Aufstieg in die 3. Liga - PK im Livestream

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Friendlies Italien -

Niederlande Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Weil der KFC Uerdingen seine Finanz-Unterlagen zu spät eingereicht haben soll, ist der eigentlich schon sichere Aufstieg in die 3. Liga in Gefahr. Der DFB entscheidet am Montag über die Zukunft des Vereins.

Aufstieg: Hat Uerdingen die Finanz-Frist verpasst?

Wie die Bild berichtet, soll die Uerdinger Finanzreserve knapp eine Stunde zu spät beim DFB angekommen sein.

Liegt der Fehler auf Seiten des KFC, wird nicht nur der Aufstieg annulliert, sondern mit Mikhail Ponomarev könnte sich auch Präsident und Multimillionär vom Verein verabschieden - das würde die Existenz des Vereins gefährden.

War die verspätete Übersendung ein Versäumnis der Krefelder Bank, gäbe es hingegen Hoffnung, dass Uerdingen doch noch in die 3. Liga darf. Genau darüber entscheidet der Zulassungsbeschwerdenausschuss des DFB mit Leiter und Vize-Präsident Dr. Rainer Koch.

KFC Uerdingen: Entscheidung über Aufstieg im Livestream verfolgen

Das Ergebnis wird um 17.30 Uhr auf einer Pressekonferenz verkündet. Die PK ist auf DFB-TV im Livestream zu sehen.

Gewinner wäre bei einer Bestrafung Uerdingens Waldhof Mannheim, das in den Aufstiegsplayoffs eine sportliche Niederlage gegen die Krefelder einstecken musste.