Kommentar zum Pokalsieg von Eintracht Frankfurt: Niko Kovac hat es allen gezeigt

Niko Kovac hat Eintracht Frankfurt innerhalb von gut zwei Jahren mit dem DFB-Pokalsieg 2018 zum ersten Titel seit genau 30 Jahren geführt. Der Druck in den Wochen seit dem feststehenden Wechsel zum FC Bayern war riesig, der Leistungsabfall in der Liga für viele ein Zeichen dafür, dass er diesem Druck nicht standhalten kann. Mit der taktischen und mentalen Einstellung seiner Mannschaft im Pokalfinale hat Kovac seinen Kritikern gezeigt, dass er ein großer Trainer werden kann. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Rabe.

Im Moment des Erfolgs bröckelte die sonst so unterkühlte Fassade von Niko Kovac. Als er vor der Eintracht-Kurve im Berliner Olympiastadion stand und nun doch gefeiert wurde, kamen dem scheidenden Trainer die Tränen.

Es war nicht selbstverständlich, dass die Anhänger der Eintracht den Namen des Kroaten skandierten. Noch beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung vor dem Spiel hatten sie den baldigen Bayern-Trainer laut ausgepfiffen.

Der unglücklich kommunizierte Wechsel zum FC Bayern ("Stand jetzt") und der Einbruch im Endspurt der Bundesliga, der schließlich die Qualifikation für Europa auf dem Ligaweg kostete, hatten Kovac in den letzten Wochen vom Publikumsliebling zur Persona non grata gemacht.

Auch sein Leumund in der Öffentlichkeit litt. Kritiker begannen bereits, ihm die Eignung als künftiger Trainer des FC Bayern abzusprechen. Mit dem Gewinn des DFB-Pokals hat es Kovac am Samstagabend aber allen Kritikern gezeigt. Er hat bewiesen, dass er ein großer Trainer werden kann.

Kovac ordnete an diesem Abend alles dem Erfolg unter. Auch die Verbundenheit zu Alex Meier, den er in seinem vermutlich letzten Spiel für die Eintracht nicht in den Kader nominierte und damit den Unmut der Fans auf sich zog. Kovac war der Überzeugung, dass er auf der Bank andere Spieler als Optionen besser gebrauchen könne als Meier. So unromantisch das ist: In seinem erfolgsorientierten Matchplan hatten solche sentimentalen Argumente keinen Platz.

Kovac-Plan gegen FC Bayern ging voll auf

Der Matchplan des Kroaten ging voll auf. Die Eintracht spielte hart wie zu besten Zeiten in dieser Saison. Durch aggressives Anlaufen störten die Frankfurter den Spielaufbau der Bayern. Defensiv konzentrierten sie sich darauf, das Zentrum dicht zu machen, die Außen zu öffnen, um dann schnell zu verschieben und die Flügelspieler zu doppeln.

Allerdings spielte die Eintracht nicht ausschließlich destruktiven Bollwerkfußball, sondern konterte bei Ballgewinn mutig und effizient.

Vor allem aber war die Eintracht mental auf der Höhe. Nach dem Ausgleich durch Robert Lewandowski brach die Mannschaft nicht zusammen.

Eintracht Frankfurt feiert einen Sieg des Willens

Natürlich gehörte auch Glück dazu. Das Glück, dass die Bayern zweimal die Latte trafen und Schiedsrichter Felix Zwayer in der Nachspielzeit trotz Ansicht der TV-Bilder einen klaren Foulelfmeter nicht gab.

Dennoch wirkte der Sieg nicht unverdient. Weil Kovac die richtige Taktik gewählt und es darüber hinaus geschafft hat, die Mannschaft nach dem Spannungsabfall der letzten Wochen auf den Punkt noch einmal scharf zu machen. Die Eintracht wollte es an diesem Abend mehr als die Bayern. Es war ein Sieg des Willens. Das hatte - das bestätigten die Spieler später einhellig - viel mit der Ansprache von Kovac zu tun.

Dieser war mit dem Kopf eben noch nicht bei den Bayern, sondern sagte seiner Mannschaft klipp und klar, dass er fest daran glaube, den Pokal zu gewinnen. Und das Team lieferte.

DFB-Pokal-Finale, FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Die Eintracht aus Frankfurt hat die Sensation gepackt! Niko Kovac schenkt den Hessen zum Abschluss den DFB-Pokal und darf sich vor allen Dingen bei Ante Rebic für ein perfektes Ende bedanken. Hier sind die Noten und Einzelkritik von SPOX. © getty 2/29 TOR - Sven Ulreich: Beim 0:1 schuldlos, beim 1:2 kann er vielleicht schneller rauskommen. Ansonsten mit gleich mehreren Unsicherheiten, spielte in der 68. Minute einen Ball fast flach zum Gegner. Note: 4,5. © getty 3/29 ABWEHR - Joshua Kimmich: Tauchte als guter Kopfballspieler gleich mehrfach gefährlich im Strafraum auf, starke Vorlage zum 1:1. Aber mit ungewohnten technischen Fehlern. Note: 3. © getty 4/29 Niklas Süle: Starker Pass auf Kimmich vor dem Ausgleich, dazu in Halbzeit zwei mit einem Weitschuss. Aber auch er hatte Probleme mit dem pfeilschnellen Rebic. Note: 4. © getty 5/29 Mats Hummels: Hatte ungewöhnliche Abstimmungsprobleme mit Süle, stand mehrfach nicht gut. Beim Lattentreffer im Pech. Ließ sich beim entscheidenden 1:2 einige Meter von Rebic abnehmen und konnte diesen dann nicht mehr stoppen. Note: 4,5. © getty 6/29 David Alaba: Offensiv kam er gleich mehrfach an die Grundlinie, schlug die meisten Flanken der Bayern. Problem: Sie kamen nicht an. Und über seine Abwehrseite kamen die Frankfurter. Note: 3,5. © getty 7/29 MITTELFELD - Javi Martinez: Unauffälliger Auftritt in der Zentrale, kam nicht in die entscheidenden Zweikämpfe gegen die Frankfurter Konter. Muss in der Schlussminute nach Boatengs Foul aber den Elfmeter bekommen. Note: 3,5. © getty 8/29 Thiago: Konnte sich als Spielgestalter nur selten auszeichnen, in seinen Aktionen manchmal zu umständlich. Ohne wirklichen Druck nach vorn, nur einmal leitete er gut einen Konter ein. Protestierte bei seiner Auswechslung lautstark. Note: 4. © getty 9/29 James Rodriguez: Übler Patzer vor dem 0:1, als er von Rebic überrumpelt wurde. Ansonsten der Mann für die Standards, viele gute und gefährliche Hereingaben. Note: 3. © getty 10/29 Thomas Müller: In der 17. Minute mit der Schulter knapp am Tor vorbei, schlug eine gute Flanke auf Kimmich, schoss Hradecky einmal in die Arme. Trotzdem nur selten ins Spiel eingebunden, war wohl noch angeschlagen und ging dann runter. Note: 4. © getty 11/29 Franck Ribery: Beim Bayern-Konter in Halbzeit eins mit super Pass auf Lewandowski, hier und da mit Zug zur Grundlinie und guten Kombinationen mit Alaba. In Halbzeit zwei ging ihm die Puste aus. Note: 3,5. © getty 12/29 STURM - Robert Lewandowski: Der Mann für die direkten Freistöße, einer landete früh an der Latte. Lupfte nach Konter knapp am Kasten vorbei, erzielte dann das 1:1. Hatte aber auch Leerlaufphasen. Note: 2,5. © getty 13/29 EINWECHSLUNGEN - Corentin Tolisso: Kam in der 64. Minute für Müller, wirkte spritzig und schaltete sich nach vorn ein. Aber ohne die ganz großen Aktionen. Note: 3. © getty 14/29 Kingsley Coman: Feierte in der 70. Minute sein Comeback, konnte seine Schnelligkeit aber nur einmal wirklich andeuten. Note: 3,5. © getty 15/29 Sandro Wagner: Kam in der 87. Minute ins Spiel, hatte nach Boatengs Foul an Martinez noch den Ausgleich auf dem Fuß. Konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Keine Bewertung. © getty 16/29 Eintracht Frankfurt - TOR - Lukas Hradecky: Der Abend begann wild. Hradecky lenkte Lewandowskis Freistoß irgendwie an die Latte. Dann aber immer wieder mit Unsicherheiten und ungenauem Aufbauspiel. Beim Gegentor chancenlos. Note 3. © getty 17/29 ABWEHR - Carlos Salcedo: Früh mit Problemen, womöglich auf die Nervosität zurück zu führen. Überflüssige gelbe Karte und Probleme im Kopfballspiel. Dann gefangen. Note 3. © getty 18/29 Makoto Hasebe: Viele Höhen und Tiefen bei Hasebe. Tolles Spielverständnis des Japaners, der sich öffnende Lücken immer wieder schloss. Probleme allerdings im Zweikampfverhalten und schlechtes Timing vor dem 1:1. Note 3,5. © getty 19/29 David Abraham: Unauffälliges Spiel. Bei hohen Bällen mit dem ein oder anderen Problem in Sachen Timing. Ansonsten solide. Note: 3. © getty 20/29 Danny Da Costa: Große Probleme mit Ribery. Stellungsspiel alles andere als überragend. Plötzlich der Geistesblitz vor dem 2:1. Gewollt oder ungewollt. Note 3,5. © getty 21/29 Jetro Willems: Zeigte eine enorm energische und energiegeladene Leistung. Überdrehte aber ein paarmal und stand vor dem 1:1 komplett im Niemandsland. Note 4. © getty 22/29 MITTELFELD - Marius Wolf: Non-Faktor im Spiel der Frankfurter. Hatte kaum nennenswerte Offensiv-Aktionen und Probleme in der Rückwärtsbewegung bei der Unterstützung von Da Costa. Die Auswechslung erfolgte schon nach einer Stunde. Note 4,5. © getty 23/29 Omar Mascarell: Hervorragendes Spiel von Mascarell. Sehr Robust und mit gutem Stellungsspiel. Das Zentrum der Frankfurter stand stets kompakt, auch weil Mascarell sich öffnende Lücken sofort erkannte und schloss. Note 2. © getty 24/29 Jonathan De Guzman: Rückte etwas überraschend in die Anfangsformation. Absolvierte ein solides Spiel mit gutem Stellungsspiel aber der ein oder anderen Unsicherheit und überdrehte im Zweikampfverhalten. Note 3. © getty 25/29 Ante Rebic: DER MATCHWINNER! Rebic mit tollem Ballgewinn und Abschluss vor dem 1:0. Das 2:1 resultierte aus einer bemerkenswerten Energieleistung. In der Rückwärtsbewegung allerdings wild und mit schlechter Übergabe vor dem Ausgleich. Note 1,5. © getty 26/29 STURM - Kevin Prince Boateng: Ganz starkes Spiel von Boateng, der vorne im Zentrum viele richtige Entscheidungen traf. Setzte den Körper gut ein und seine Kollegen immer wieder sehr gut in Szene. Note 2.0. © getty 27/29 EINWECHSLUNGEN - Mijat Gacinovic: Kam nach 60 Minuten für den enttäuschenden Wolf, rückte aber gleich ins Zentrum. Hier mit wenigen Spielanteilen aber extrem cool im Finalakkord. Note 3. © getty 28/29 Marco Russ: Einwechslung in der 74. für de Guzman. Sollte Stabilität und Kopfballstärke ins Spiel bringen. In einer hektischen Schlussphase ließen die Frankfurter allerdings dennoch einiges zu. Keine Bewertung. © getty 29/29 Sebastian Haller: Kurz vor Schluss für Rebic in die Partie gekommen. Kam, sah und jubelte. Keine Bewertung.

Kovac führt die Eintracht nach Europa

Kovac verlässt die Eintracht nun nach gut zwei Jahren auf dem Höhepunkt einer Entwicklung. Er hielt den Klub erst durch die Relegation in der Klasse, entwickelte das Team in den folgenden beiden Jahren weiter, führte es zweimal ins Pokalfinale und nun eben zum Pokalsieg, zum ersten Titelgewinn nach genau 30 Jahren.

Als Nebenprodukt sicherte er der SGE damit die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League. Ohne lange, beschwerliche Qualifikationsrunden, die Platz sieben bedeutet hätten.

Auch für Kovac persönlich ist der Titelgewinn wichtig. Hätte er nach dem blutleeren Auftritt gegen Bayerns C-Elf vor wenigen Wochen nun im Pokalfinale eine üble Klatsche kassiert, wäre er spürbar angeschossen nach München gekommen. Den Zweifeln über seine Qualität als Trainer nahm er nun durch den Titelgewinn zumindest vorübergehend den Wind aus den Segeln.

Bei der Eintracht geht er als Pokalsieger-Trainer in die Geschichte ein. Das könnte die Fans auf Dauer mit ihm versöhnen. Die Bilder von Kovac mit dem Pokal in der Hand werden die Gräben, die sich in den letzten Wochen bildeten, vermutlich zuschütten. Zumindest auf Dauer und in der Retrospektive. Einen ersten Schritt der Annäherung gab es ja bereits am Samstagabend. Die Tränen von Kovac sagten in diesem Moment mehr als 1000 Worte.

