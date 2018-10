SC Weiche Flensburg - Werder Bremen heute live: DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Werder Bremen muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum Regionalligisten SC Weiche Flensburg reisen. Alle Informationen zur Begegnung und der Übertragung im TV und Livestream findet ihr hier.

Die Ausgangslage bei beiden Teams ist vor dieser Partie ähnlich. Obwohl beide eine sehr gute Saison spielen und auf dem 3. (Flensburg) beziehungsweise 4. (Werder Bremen) Tabellenplatz stehen, ging die Generalprobe in die Hose. Werder verlor am Sonntag mit 2:6 gegen Bayern Leverkusen und offenbarte ungewohnte Schwächen in der Defensive. Flensburg musste sich im Verfolgerduell der Regionalliga Nord gegen den VfB Lübeck mit 1:3 geschlagen geben.

Wann und wo spielen Flensburg und Werder Bremen? Anpfiff, Uhrzeit, Stadion

Vier der heutigen acht Partien starten bereits um 18.30 Uhr - so auch Flensburg gegen Bremen. Gespielt wird nicht im heimischen Manfred-Werner-Stadion in Flensburg, sondern im 170 km entfernten Stadion des VfB Lübeck.

Weiche Flensburg gegen Werder Bremen heute live: TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV wird heute lediglich die Partie zwischen Leipzig und Hoffenheim um 20.45 Uhr gezeigt. Für alle anderen Spiele übernimmt Pay-TV-Sender Sky die Übertragung. Das Spiel zwischen Flensburg und Bremen läuft ab 18.20 Uhr auf Sky Sport 9 HD, eine Konferenz aus allen Spielen auf Sky Sport 1 HD.

Solltet ihr unterwegs sein, habt ihr natürlich über Sky Go die Möglichkeit das Spiel auf eurem Handy oder Tablet zu streamen.

Für alle Nicht-Sky-Kunden bietet SPOX wie gewohnt einen Liveticker an, der euch über alles Wichtige auf dem Laufenden halten wird.

DFB-Pokal, 2. Runde: Die heutigen Spiele in der Übersicht

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Übertragung 18.30 1. FC Köln FC Schalke 04 Sky 18.30 Borussia Dortmund Union Berlin Sky 18.30 Hansa Rostock 1. FC Nürnberg Sky 18.30 SC Weiche Flensburg SV Werder Bremen Sky 20.45 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen Sky 20.45 Arminia Bielefeld MSV Duisburg Sky 20.45 Holstein Kiel SC Freiburg Sky 20.45 RB Leipzig TSG 1899 Hoffenheim ARD

DFB-Pokal 2018/19: Die weiteren Termine und Auslosungen

Auslosung Achtelfinals: 4. November 2018

Achtelfinals: 5./6. Februar 2019

Auslosung Viertelfinale: 10. Februar 2019

Viertelfinals: 2./3. April 2019

Auslosung Halbfinale: 7. April 2019

Halbfinals: 23./24. April 2019

Finale: 25. Mai 2019

DFB-Pokal: Die Gewinner der letzten fünf Jahre