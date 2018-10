DFB-Pokal im Free-TV: Dieses Spiel zeigt die ARD heute live im TV und Livestream

Die ARD überträgt am heutigen Mittwoch ein Spiel der 2. Runde des DFB-Pokals. Gezeigt wird das Duell der Bundesligisten RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Bei SPOX erfahrt ihr alles, was ihr über die Begegnung wissen müsst.

Eines der acht Abendspiele im DFB-Pokal wird heute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. Übertragen wird die Partie RB Leipzig gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim im DFB-Pokal heute live im Free-TV

Das Spiel der Leipziger gegen die TSG Hoffenheim wird am heutigen Mittwoch, 31. Oktober, um 20.45 Uhr in der Red-Bull-Arena in Leipzig ausgetragen. In der Bundesliga konnte RB Leipzig am 6. Spieltag das Gastspiel in Hoffenheim mit 2:1 gewinnen. Das Gastspiel des zukünftigen RB-Trainers Julian Nagelsmann an seiner nächsten Arbeitsstätte verspricht ordentlich Brisanz.

© getty

ARD: Im Free-TV sind einige Spiele des DFB-Pokals zu sehen

In diesem Frühjahr erst erwarb der öffentlich rechtliche Sender die Rechte an den DFB-Pokal-Übertragungen von 2019 bis 2022. Dabei sicherte sich das Free-TV die Übertragung von neun Live-Spielen pro Saison. Im Anschluss werden auch die Zusammenfassungen aller anderen Spiele gezeigt.

DFB-Pokal - 2. Runde: Heute live im ARD-Fernsehen und im Livestream

Die Vorberichterstattung des Heimspiels der Leipziger gegen Hoffenheim beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff. Ab 20.15 Uhr moderiert Gerhard Delling mit dem Experten Thomas Hitzlsperger die Sportschau. Gerd Gottlob ist als Reporter, genauso wie Delling und Hitzlsperger, vor Ort in Leipzig. Die ARD stellt ihren Zuschauern das Spiel auch im Livestream bereit.

DFB-Pokal - 2. Runde: Die Spiele in der Übersicht

Die Hälfte der 2.-Runden-Spiele im DFB-Pokal sind bereits gestern absolviert worden. Auch wenn der SV Rödinghausen den großen FC Bayern in Schwierigkeiten brachte und an der Sensation schnuppern durfte, blieb die ganz große Überraschung aus. Vielleicht hält der heutige Mittwoch eine Wundertüte parat.