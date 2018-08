DFB-Pokal heute live am Sonntag: TV, Livestream, Spielplan, Partien

Nachdem Ulm und Rödinghausen am Samstag die ersten Pokal-Überraschungen glückten, stehen heute gleich zwölf weitere Partien auf dem Programm. SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zu den heutigen DFB-Pokal-Begegnungen.

DFB-Pokal heute live: Die Begegnungen des heutigen Tages

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker 19.08.2018 15.30 Uhr 1.FC Lok Stendal Arminia Bielefeld Liveticker 19.08.2018 15.30 Uhr TSV Steinbach FC Augsburg Liveticker 19.08.2018 15.30 Uhr Rot-Weiß Koblenz Fortuna Düsseldorf Liveticker 19.08.2018 15.30 Uhr Weiche Flensburg 08 VfL Bochum Liveticker 19.08.2018 15.30 Uhr BSG Chemie Leipzig Jahn Regensburg Liveticker 19.08.2018 15.30 Uhr BFC Dynamo 1.FC Köln Liveticker 19.08.2018 15.30 Uhr SSV Jeddeloh 1.FC Heidenheim Liveticker 19.08.2018 15.30 Uhr Viktoria Köln RB Leipzig Liveticker 19.08.2018 15.30 Uhr Karlsruher SC Hannover 96 Liveticker 19.08.2018 18.30 Uhr TSV 1860 München Holstein Kiel Liveticker 19.08.2018 18.30 Uhr Carl Zeiss Jena Union Berlin Liveticker 19.08.2018 18.30 Uhr BSC Hastedt Borussia Mönchengladbach Liveticker

DFB-Pokal: 1. Runde: Die Sonntagsspiele live im TV und Livestream verfolgen

Mit Ausnahme des Montagsspiels zwischen Greuther Fürth und Borussia Dortmund wird kein Spiel der ersten Runde im Free-TV zu sehen sein. Pay-TV-Sender Sky zeigt dafür alle Spiele im Einzelspiel und in der Konferenz. Den gesamten Überblick, wo ihr welche Spieler sehen könnt, findet ihr hier.

Für Sky-Kunden sind alle Spiele auch über Sky Go im Livestream verfügbar.

DFB-Pokal heute live: Fünf Bundesligisten starten in den Wettbewerb

Am Samstag schieden mit Titelverteidiger Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart gleich zwei Bundesligisten in der ersten Runde aus. Auch Rödinghausen gelang gegen Dynamo Dresden eine Überraschung.

Im vergangenen Jahr scheiterten der Hamburger SV und der FC Augsburg als Bundesligisten in der ersten Runde. Sollte heute einer der fünf Bundesligisten die Segel streichen, wären damit schon mehr Bundesligamannschaften in der ersten Runde herausgeflogen als in der vergangenen Pokalsaison.

Die letzten zehn Sieger des DFB-Pokals