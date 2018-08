DFB-Pokal, Auslosung: Wann wird die 2. Runde ausgelost? Datum, Termine, Übertragung

Nach Ende der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals müssen sich die Gewinner nicht lange gedulden, bis sie ihren kommenden Gegner zugelost bekommen. Hier erfahrt ihr alles zur Auslosung der zweiten Pokalrunde und der Übertragung im TV.

DFB-Pokal: Wann findet die zweite Runde statt?

Alle Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals werden am 30. und 31. Oktober ausgetragen. Insgesamt sind noch 32 Teams im Rennen, ausgetragen werden also 16 Partien. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Weil die Termine unter der Woche liegen, kann man aber davon ausgehen. dass kein Spiel vor 18 Uhr angepfiffen wird.

2. Runde im DFB-Pokal: Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung wird am Sonntag, den 26. August, um 18 Uhr beginnen. Anders als in der ersten Runde, wird es in der zweiten Runde keine gesetzten Teams mehr geben. Theoretisch könnte es also sogar zu einem Duell zwischen Bayern und dem BVB kommen.

In der vergangenen Saison trafen beispielsweise der FC Bayern und RB Leipzig aufeinander. Ausgeschlossen ist lediglich, dass Vereine, die unterhalb der zweiten Liga aktiv sind, aufeinander treffen.

DFB-Pokal, 2. Runde: Auslosung live im TV und Livestream

Da die Auslosung im Rahmen der Sportschau stattfinden wird, überträgt die ARD die Auslosung exklusiv. Neben der Übertragung im TV hat der Sender auch einen kostenlosen Livestream im Angebot.

Die letzten zehn Sieger des DFB-Pokals