DFB-Pokal, 1. Runde: Greuther Fürth gegen den BVB heute im Liveticker

Der viermalige DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund reist zum Abschluss der ersten Pokalrunde heute zum Zweitligisten Greuther Fürth. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Pokal: Fürth gegen den BVB heute im Liveticker

12.18 Uhr: Die Partie zwischen Greuther Fürth und Borussia Dortmund steigt heute um 20.45 Uhr im Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth. Unparteiischer der Begegnung ist Manuel Gräfe. Ab 20.45 Uhr wird das Spiel hier live getickert.

Fürth gegen BVB: Wo kann ich das DFB-Pokalspiel live sehen?

Als einzige Partie der ersten Runde des DFB-Pokals läuft Fürth gegen Dortmund sowohl beim Pay-TV-Sender Sky, als auch im Free-TV in der ARD. Beide Sender bieten zudem einen Livestream an. Der Livestream der ARD steht allen kostenfrei zur Verfügung, Sky-Kunden können die Partie zusätzlich über Sky Go verfolgen.

Borussia Dortmund im DFB-Pokal: Scheitern verboten

"Es ist kein Geschenk, gegen einen Zweitligisten zu spielen", stellte Trainer Lucien Favre im Vorfeld der Partie fest. Denn während der BVB nach zahlreichen Testspielen nun erstmalig ein Pflichtspiel bestreitet, stehen die Fürther bereits voll im Saft. "Sie sind bereit", sagte Favre, "aber wir wissen, dass es selten einfach ist, egal gegen wen man spielt."

Mit Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart sind bereits zwei Bundesligisten in der ersten Runde des diesjährigen Pokals ausgeschieden. Sollte die Borussia in Fürth verlieren, würde es das erste Erstrundenaus des BVB seit 2005 bedeuten. Damals unterlag man gegen Eintracht Braunschweig auswärts mit 1:2.

BVB vor dem Fürth-Spiel: Favre lässt drei Stars zuhause

Zum ersten Pflichtspiel des BVB in dieser Saison traf Favre einige überraschende Personalentscheidungen. Dass Julian Weigl nicht mit nach Fürth reist, ist keine Überraschung, da er nach seiner Verletzung noch Trainingsrückstand aufweist.

Überraschend war hingegen der Verzicht auf die Mittelfeldstars Shinji Kagawa und Nuri Sahin. Ebenfalls nicht im Aufgebot der Schwarz-Gelben stehen der am Fuß verletzte Youngster Jacob Bruun Larsen sowie Dan-Axel Zagadou, Jeremy Toljan, Alexander Isak, Dzenis Burnic, Sergio Gomez und Sebastian Rode.

DFB-Pokal-Historie von Borussia Dortmund der letzten Jahre