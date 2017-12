Stimmen zum DFB-Pokal-Achtelfinale: "Viertelfinale? Was ist das denn?"

La Liga Sa 13:00 El Clasico auf DAZN:

Die Freude beim FSV Mainz 05 nach dem Comeback im Pokal gegen den VfB Stuttgart kennt keine Grenzen mehr. Die Spieler schienen gar etwas verwirrt über den Einzug ins Viertelfinale. Dem 1. FC Köln fehlten gegen den FC Schalke 04 die Körner und Ingolstadt gratulierte aufrichtig dem Gegner.

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Die erste Halbzeit war sehr gut über weite Strecken. Nur das Tor hat gefehlt. Wir hatten das Gefühl, dass wir in der Pause unverdient zurückliegen. Die zweite Halbzeit war dann eine pure Willensleistung. Ich bin froh, dass wir heute noch einmal alles rausgefeuert haben. Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause."

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind gar nicht gut ins Spiel gekommen. Da haben wir viele Duelle klar verloren. Am Ende der ersten Hälfte wurden wir besser und gehen mit der Führung in die Pause. Am Ende war es für uns bitter, weil wir zu unkonzentriert in den entscheidenden Momenten waren."

Rouven Schröder (Sportdirektor FSV Mainz 05): "Das 1:1 hat uns beflügelt. Auch der gehaltene Handelfmeter von Robin Zentner. Wir sind total happy. Viertelfinale? Was ist das denn!"

Fabian Frei (FSV Mainz 05): "Nach dem 0:1 hat nicht so viel für uns gesprochen. Wir waren aber eigentlich gut im Spiel. Das hat uns Zuversicht für die zweite Halbzeit gegeben!"

Bote Baku (FSV Mainz 05) über sein Profidebüt: "Ich konnte es auch nicht glauben, als ich meinen Namen an der Tafel gesehen habe!"

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn) ...

... zum Spiel: "In der ersten Halbzeit hatten wir einige Fehler im Umschaltspiel. Aber sonst muss man sagen, dass es wenig zu meckern gibt. Die Jungs sind an ihre Grenzen gegangen und haben es gut gemacht."

... zum Viertelfinale: "Wir können ja nur ein gutes Los bekommen. Für alle anderen Teams sind wir jetzt der Wunschgegner. Wir lassen es im Januar auf uns zukommen und schauen dann ganz in Ruhe."

Stefan Leitl (Trainer FC Ingolstadt): "Großes Kompliment an Steffen Baumgart und seine Mannschaft zum hochverdienten Einzug ins Viertelfinale. Wir haben verdient verloren, sind sehr enttäuscht. Diese Niederlage tut natürlich extrem weh, soll aber nicht über die Leistungen meiner Mannschaft in den vergangenen Wochen und Monaten hinwegtäuschen."

Ben Zolinski (Torschütze SC Paderborn): "Ich habe das Tor gemacht, aber was wir als Mannschaft heute läuferisch abgeliefert haben, das ist ein schönes Gefühl und Gänsehaut pur. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach nur happy, dass wir das erreicht haben."

Christian Strohdiek (SC Paderborn): "Das ist ein Wahnsinn, was wir auf dem Platz ackern. Das ist ein Zusammenhalt, den habe ich so auch noch nicht erlebt."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Der FC hat uns gut verteidigt, sehr geduldig verteidigt. Das hat uns Probleme bereitet. Wir hatten viele Ballverluste. Im zweiten Durchgang haben wir es besser gemacht. Wir hatten schon vor dem 1:0 genug Torchancen. Die Führung war dann auch verdient. Wir haben über weite Strecken das Spiel dominiert und deswegen verdient gewonnen."

Max Meyer (Siegtorschütze FC Schalke 04): "Ich bin eigentlich bei den Standards offensiv nicht eingeteilt. Glücklicherweise kam der Ball ein bisschen zu kurz. Ich habe einfach versucht, ihn zu verlängern. Dass er am zweiten Pfosten reingeht, das ist umso schöner. Es sah erst so aus, dass er daneben geht, aber irgendwie hat er sich noch reingedreht."

Stefan Ruthenbeck (Interimstrainer 1. FC Köln) ...

... zum Pokalaus: "Wir haben unsere Aktionen nicht immer konsequent ausgespielt. Wenn du hier gewinnen willst, dann musst du diese Chancen nutzen. Ansonsten haben wir gut verteidigt und waren auch sehr gut organisiert. Wir haben das offensive Spiel von Schalke zunichte gemacht. Da war vieles dabei, was mir gut gefallen hat."

... zur Notwendigkeit der Winterpause: "Die englischen Wochen waren definitiv zu viel, wir haben so viele Spiele gespielt. Es tut den Jungs einfach gut, dass sie mal zur Ruhe kommen, Kraft tanken und gewisse Dinge trainieren können. Wir müssen gewisse Automatismen trainieren, das wird wichtig für die Zukunft sein."

... zu seiner Zukunft: "So oder so wird da demnächst ein Trainer stehen. Wenn ich das bin, dann ist das auch toll. Wenn nicht, dann wird da halt ein anderer stehen. Es geht irgendwo weiter, ich ziehe mich da komplett raus. Ich bin nicht jemand, der große Scheinwerfer braucht, um glücklich zu sein. Von daher ist alles gut."

Michael Köllner (Trainer 1. FC Nürnberg): "Niederlagen tun immer weh, das ist das Schlimmste, was du im Sport erleiden kannst. Die Mannschaft hat einen starken Kampf geliefert, sie hat vieles richtig gemacht. Hinten raus war es schwer, die Reihen kompakt zu halten, von daher Gratulation an Wolfsburg. Wir haben es leider verpasst, aus einer Vielzahl von Chancen ein Tor zu machen. Es überwiegt trotzdem der Kampf unserer Mannschaft, die Fans können stolz sein auf diese Mannschaft. Ich denke, wir können auf eine starke Saison bis jetzt zurückblicken."

Martin Schmidt (Trainer VfL Wolfsburg): "Das war das erwartet schwierige, sehr schwierige Spiel, ein Spiel, das sich nach der Niederlage gegen Köln vor uns aufgebaut hat und zu einer wichtigen Prüfung hat werden lassen. Es war klar, dass wir erst gegenhalten müssen, wir wussten nach fünf Minuten direkt, was hier läuft. Wir haben hinten raus das Spiel in die Hände genommen und vielleicht auch verdient gewonnen, aber eine Stunde lang war Nürnberg die gefährlichere Mannschaft. Wir nehmen diesen Sieg gerne mit in den Urlaub."

Felix Uduokhai (Torschütze VfL Wolfsburg): "Es war eine gute Mannschaftsleistung gegen sehr gute Nürnberger. Ich bin froh, dass wir heute als Mannschaft gewonnen haben."