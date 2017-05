Medien: Eintracht holt Benfica-Talent

Dienstag, 23.05.2017

Während Record vermeldet, dass der Wechsel perfekt ist, schränkt die Bild noch ein. Beide Medien sind sich jedoch einig: Die Eintracht und Jovic befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen. Demnach soll der 19-Jährige in der kommenden Saison in Deutschland stürmen.

Dem Bericht der Bild zufolge wird Jovic für zwei Jahre von Benfica ausgeliehen. Dort steht er bis 2021 unter Vertrag, Frankfurt soll sich aber eine Kaufoption sichern wollen. Er könnte in die Fußstapfen von Haris Seferovic treten, der den Verein verlassen wird.

Jovic kann auf beiden Flügeln sowie im Zentrum eingesetzt werden. Der serbische U-Nationalspieler hat eine Ausstiegsklausel von 45 Millionen Euro festgeschrieben bekommen, nachdem er im Winter 2016 von Apoel Limassol zu Benficas zweiter Mannschaft wechselte.

Luka Jovic im Steckbrief