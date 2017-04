BMG-Ultras wegen demolierter Choreo verärgert

Dienstag, 25.04.2017

Für die Verhinderung einer "bereits fertigen Choreo" für das Duell mit den Hessen und den Verlust von "sehr viel ehrenamtlicher Arbeit und Geld sowie des würdigen Rahmens für das Halbfinale" machten die Fans indirekt auch den Klub mitverantwortlich.

"Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Reihe von Ereignissen, die uns in Bezug auf unseren Verein vieles grundsätzlich hinterfragen lassen", teilten die Borussen-Anhänger mit. Vertreter der Borussia waren am Dienstagnachmittag telefonisch auf SID-Anfrage nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Borussia Mönchengladbach im Steckbrief