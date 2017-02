4800 Fans begleiten FC nach Hamburg

Montag, 06.02.2017

Die jüngste Leistung des HSV beim 1:0 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Freitag kommentierte Stöger mit Respekt: "Die Art und Weise, mit wie viel Herz und Willen sie gegen Leverkusen gespielt hat, zeigt, dass sie die Situation annehmen."

Der österreichische Fußballlehrer feiert in Hamburg auch Wiedersehen mit seinem Ex-Spieler Mergim Mavraj. "Er zeigt in Hamburg das, was er bei uns gezeigt hat. Er ist ein stabiler Faktor, macht gute Spiele", betonte Stöger, der sich zufrieden mit der Entwicklung seines Teams im neuen Jahr zeigte: "Wir haben die letzten zwei Spiele richtig gut gemacht und mit der gleichen Mannschaft begonnen. Die Jungs, die eingewechselt wurden, haben viel Schwung gebracht. Wir werden kurzfristig entscheiden, ob wir etwas ändern."

