Deutschland gegen Serbien: DFB-Team heute im TV, Livestream und Liveticker

In der ersten Partie in der Länderspielpause trifft die deutsche Nationalmannschaft heute auf Serbien. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum ersten Spiel des neuen Kalenderjahres duelliert sich das DFB-Team heute Abend um 20.45 Uhr mit der serbischen Nationalmannschaft. Austragungsstätte der Begegnung ist die Volkswagen Arena in Wolfsburg. Mit einem erfolgreichen Test will sich die deutsche Mannschaft für die anstehende EM-Qualifikation in Form bringen.

DFB-Team gegen Serbien im TV und Liveticker

Das Testspiel des deutschen Nationalteams ist live bei RTL zu sehen. Die Vorberichterstattung startet bereits um 20.15 Uhr. Neben Moderator Florian König sind auch Experte Jürgen Klinsmann sowie Kommentator Marco Hagemann im Einsatz. RTL bietet auch eine Übertragung im Livestream an.

SPOX stellt euch zudem einen Liveticker zur Verfügung, mit dem ihr über alle Höhepunkte aus Wolfsburg auf dem aktuellen Stand bleibt.

Deutschland vs. Serbien: Die vergangenen Duelle

Letztmalig traf das deutsche Team bei der WM 2010 in Südafrika auf die Serben. Nach einer umstrittenen Gelb-Roten Karte gegen Miroslav Klose in der ersten Halbzeit unterlag die DFB-Mannschaft in der Gruppenphase mit 0:1.

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis Wettbewerb 18.06.2010 13.30 Serbien 0:1 WM 31.05.2008 17.30 Serbien 2:1 Freundschaftsspiel 30.04.2003 20.40 Serbien-Montenegro 1:0 Freundschaftsspiel

DFB-Team: Neustart ohne Müller, Hummels und Boateng

Am 5. März gab Nationalcoach Joachim Löw bekannt, dass er vorerst Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng nicht mehr berufen wird. In der Folge kam es zu zahlreichen Diskussionen, vor allem über die Art und Weise der Bekanntgabe. Während DFB-Präsident Reinhard Grindel das Vorgehen bei der Ausbootung mit Argwohn kommentierte, erhielt Löw Unterstützung von Nattionalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff.

Deutschland: Der DFB-Kader gegen Serbien

Nach diesem großen Schritt in der Kaderplanung ist die Zeit reif für neue Gesichter: Für das Spiel gegen Serbien berief der Bundestrainer mit Lukas Klostermann, Maximilian Eggestein und Niklas Stark drei Neulinge. Insbesondere der Bremer Eggestein wurde für starke Leistungen in den vergangenen Wochen belohnt.

Das deutsche Aufgebot gegen Serbien:

Tor: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp

Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp Abwehr: Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Süle, Jonathan Tah, Niklas Stark, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann

Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Süle, Jonathan Tah, Niklas Stark, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann Mittelfeld/Sturm: Julian Brandt, Maximilian Eggestein, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Toni Kroos. Marco Reus, Leroy Sané, Timo Werner

Deutschland - Serbien: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beide Trainer werden große Teile des Kaders zum Einsatz kommen lassen. Joshua Kimmich dürfte wohl wie zuletzt im zentralen Mittelfeld aufgeboten werden. Bei den Serbien winkt dem Frankfurter Luka Jovic die Rolle des alleinigen Stürmers, auch Teamkollege Filip Kostic rechnet sich Startelfchancen aus.