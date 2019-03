Grindel kritisiert Löw und dessen Art und Weise der Ausbootung des Weltmeister-Trios

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat Bundestrainer Joachim Löw wegen der Art und Weise der Ausbootung der drei 2014er-Weltmeister Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller ungewohnt scharf kritisiert. Nach Ansicht des DFB-Bosses hätte Löw am 5. März eine Pressekonferenz geben müssen, um seine Entscheidung transparent zu verkünden.

"Ich glaube, dass es klug gewesen wäre, schon am Dienstag selbst, am Tag der Entscheidung, im Rahmen einer Pressekonferenz persönlich einerseits die Wertschätzung für die Spieler deutlich zu machen, andererseits die inhaltlichen Gründe der Öffentlichkeit zu vermitteln, warum man jetzt einen anderen Weg gehen will - so überzeugend, wie er das auf seiner Pressekonferenz gemacht hat", sagte Grindel am Rande des FIFA-Kongresses in Miami dem ZDF.

"Wenn man das gleich gemacht hätte, wären sehr viele Fragen beantwortet und damit auch sehr viele Missverständnisse vermieden worden", fügte Grindel hinzu. Zugleich betonte Grindel aber auch noch einmal, dass er grundsätzlich die Entscheidungen des Bundestrainers mittrage. Er selbst sei von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am Vormittag des 5. März angerufen und über die Personalentscheidungen "umfassend informiert worden".

Da Costa, Selke, Can und Co.: Diese Top-Elf lässt DFB-Coach Löw zu Hause © getty 1/17 Joachim Löw plant fortan ohne Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. Allerdings fehlt nicht nur das FCB-Trio im Kader für die Länderspiele gegen Serbien und die Niederlande. SPOX stellt die Top-Elf auf, die der Bundestrainer zu Hause lässt. © getty 2/17 TOR - BERND LENO (27, FC Arsenal): Hat sich nach Startschwierigkeiten mittlerweile als Stammkeeper bei den Gunners etabliert. Überzeugte zuletzt mit starken Paraden. Muss sich aber nach wie vor hintanstellen. Das DFB-Tor ist zu gut besetzt. © getty 3/17 RECHTE VERTEIDIGUNG - DANNY DA COSTA (25, Eintracht Frankfurt): Mit 37 Startelfeinsätzen der absolute Dauerbrenner der SGE. Spielt mit Zug zum Tor, ist defensiv wachsam. Fraglich, warum Löw den früheren Leverkusener immer noch ignoriert. © getty 4/17 INNENVERTEIDIGUNG - MATS HUMMELS (30, FC Bayern): Bekam als einer von drei verdienten Weltmeistern von Löw mitgeteilt, ab sofort keine Rolle mehr im Nationalteam zu spielen. Will aber nicht aufgeben. Seine Formkurve zeigte zuletzt nach oben. © getty 5/17 INNENVERTEIDIGUNG - JEROME BOATENG: Wurde ebenfalls abgesägt. Scheint sich damit im Gegensatz zu Hummels und Müller aber abzufinden. Verpasste zuletzt alle wichtigten Spiele - entweder war Boateng verletzt oder musste auf die Bank. © getty 6/17 LINKE VERTEIDIGUNG - JONAS HECTOR (28, 1. FC Köln): Fehlt laut Löw, weil er bei Zweitligist Köln nicht oft genug auf seiner angestammten Linksverteidiger-Position spielt. Ist im Hinblick auf die EM im kommenden Jahr aber noch nicht weg vom Fenster. © getty 7/17 DEFENSIVES MITTELFELD - EMRE CAN (25, Juventus): Zu Beginn noch oft außer Gefecht, blüht der gebürtige Frankfurter bei seinem neuen Klub in Italien richtig auf. Traf zuletzt im Spitzenspiel gegen Neapel und half Juve zum CL-Weiterkommen gegen Atletico. © getty 8/17 ZENTRALES MITTELFELD - MAXIMILIAN ARNOLD (24, VfL Wolfsburg): Steht sinnbildlich für die gute Saison der Wölfe. Geht als Leader im Mittelfeld voran, hinterlässt den Eindruck eines ehrlichen Arbeiters. Hat bei Löw trotzdem kaum Perspektive. © getty 9/17 ZENTRALES MITTELFELD - JULIAN DRAXLER (25, Paris Saint-Germain): Hat seinen Platz unter Thomas Tuchel mittlerweile gefunden. Agiert in einer defensiveren Rolle im Mittelfeld. Verpasst die Länderspielpause aber wegen einer Sehnenverletzung. © getty 10/17 RECHTES OFFENSIVES MITTELFELD - THOMAS MÜLLER (29, FC Bayern): Ärgerte sich mehr als Boateng und Hummels über seine Ausbootung, gab aber auch zu verstehen: "Das war's noch nicht." Muss sich zunächst jedoch erst einmal zurück in die Bayern-Elf spielen. © getty 11/17 LINKES OFFENSIVES MITTELFELD - MARIO GÖTZE (26, Borussia Dortmund): Weiß in neuer Rolle beim BVB, nämlich als Hybrid aus offensivem Mittelfeldspieler und Stürmer, zu gefallen. "Das habe ich registriert", so Löw. Gereicht hat es trotzdem nicht. © getty 12/17 STURM - DAVIE SELKE (24, Hertha BSC): Wettbewerbsübergreifend mit vier Toren und neun Vorlagen der Top-Scorer der Berliner. Wartet unter Löw dennoch auf sein erstes Länderspiel. © SPOX 13/17 Und so sieht sie aus, die nicht von Löw nominierte Top-Elf. Aber es gibt noch andere Spieler, die keine Rolle (mehr) unter dem 59-Jährigen spielen. SPOX zeigt mögliche Ersatzspieler. © getty 14/17 PHILIPP MAX (25, FC Augsburg): Galt vor der WM in Russland schon als potentieller DFB-Linksverteidiger. Wurde letztlich aber nie von Löw angerufen. Spielt auch heuer eine solide Saison beim FCA. © getty 15/17 MITCHELL WEISER (24, Bayer Leverkusen): Noch so ein Außenverteidiger, der keine Chance im DFB-Team hat. Spielt sicherlich nicht die schlechteste Saison bei seinem neuen Klub (1 Tor, 4 Vorlagen). © getty 16/17 DIEGO DEMME (27, RB Leipzig): Präsentiert sich bei den Sachsen schon seit Jahren auf einem konstant guten Niveau. Mehr als zu einem Länderspiel reichte es bislang aber nicht für den variablen Defensivmann. © getty 17/17 KARIM BELLARABI (28, Bayer Leverkusen): Auf nahezu allen Offensivpositionen einsetzbar. Scheint aber mit der Nationalmannschaft abgeschlossen zu haben. Löw schenkt ihm keine Beachtung - trotz einer bisher beachtlichen Saison mit bereits 15 Scorerpunkten.

Dies hätte man nach Grindels Ansicht aber ebenfalls besser kommunizieren können: "Es wäre möglicherweise richtig gewesen, und darüber sprechen wir auch noch mal im Rahmen der Delegation, umfassend alle Delegationsmitglieder zu informieren."

Löw selbst sieht dies wohl völlig anders, wie er selbst am Freitag klarstellte: "Sportliche Entscheidungen treffe ich autark. Ich habe die absolute Entscheidungshoheit. Warum wir manche Leute nicht informiert haben: Der Kreis war klein, Oliver Bierhoff plus mein Trainerteam." Seine Aufgabe sei, Entscheidungen mit Bierhoff abzusprechen: "Er war involviert."

Löw hatte am 5. März Boateng, Hummels und Müller in jeweils fünfminütigen Gesprächen auf der Geschäftsstelle von Bayern München an der Säbener Straße überraschend erklärt, dass er nicht mehr mit ihnen plane. In Form einer nüchtern gehaltenen Pressemitteilung, in der auch Grindel zitiert wurde, teilte der DFB anschließend die Entscheidung des Bundestrainers der Öffentlichkeit mit.