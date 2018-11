Deutschland gegen Russland heute live: Das Länderspiel im TV und Livestream verfolgen

Das DFB-Team tifft am heutigen Donnerstag auf die russische Nationalmannschaft. Hier erfahrt ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Russland setzte in der Nations League seine gute Form aus der WM im eigenen Land fort. Das Team führt die Gruppe B2 vor Schweden und der Türkei an und holte aus den letzten vier Partien drei Siege und ein Remis. Beim DFB-Team läuft es hingegen alles andere als rund: Die Mannschaft von Jogi Löw steht in der Nations-League-Gruppe A1 auf dem letzten Platz, der Abstieg droht.

Deutschland gegen Russland: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Testspiel zwischen Deutschland und Russland findet am heutigen Donnerstag, den 15. November, um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist die Red Bull Arena in Leipzig.

DFB-Team gegen Russland: TV und Livestream

Das Duell zwischen der DFB-Elf und Russland wird im deutschen Free-TV live übertragen. RTL beginnt mit der Vorberichterstattung bereits um 20.15 Uhr. Wer die Partie vom PC, Smartphone oder Tablet verfolgen möchte, kann auf den Livestream TV-Now von RTL zurückgreifen. Ein Abonnement von TV-Now kostet 2,99 Euro und ist im ersten Monat kostenlos.

Moderation: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experte: Roman Weidenfeller

Roman Weidenfeller Kommentator: Marco Hagemann

In Österreich und der Schweiz ist hingegen DAZN die einzige Möglichkeit, das Spiel zwischen Deutschland und Russland live zu verfolgen. Der Streamingdienst überträgt neben vielen Testspielen nahezu alle Partien der Nations League live und exklusiv. Zudem hat DAZN Spiele der Champions League, Europa League, Premier League, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot 9,99 Euro im Monat.

Deutschland - Russland im Testspiel: Die voraussichtliche Aufstellung

Schalke-Stürmer Mark Uth hat sich im Spiel gegen Eintracht Frankfurt eine schwere strukturelle Muskelverletzung zugezogen und wird daher nicht am Testspiel teilnehmen können.

Weiterhin wurden Jerome Boateng und Marc-André ter Stegen gar nicht erst von Joachim Löw nominiert. Der Bundestrainer gibt außerdem Toni Kroos eine Auszeit und muss auf Marco Reus, der sich eine leichte Fußprellung zugezogen hat, verzichten. Die Aufstellung der DFB-Elf könnte daher folgendermaßen aussehen:

Aufstellung Deutschland: Neuer - Ginter, Tah, Rüdiger, Hector - Brandt, Kimmich, Goretzka, Sane - Gnabry, Werner

Neuer - Ginter, Tah, Rüdiger, Hector - Brandt, Kimmich, Goretzka, Sane - Gnabry, Werner Aufstellung Russland: Guilherme - Mario Fernandes, Neustädter, Jikia, Kudryashov - Gazinsky, Zobnin - Ionov, Kuzyaev, Golovin - Dzyuba

Deutschland - Russland: Die bisherigen Begegnungen