UEFA Nations League: Kroatien gegen Spanien heute live im TV, Livestream, Liveticker

Kroatien empfängt am heutigen Donnerstag in der UEFA Nations League die spanische Nationalmannschaft. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit einem Sieg könnte die Furia Roja den Sieg in Gruppe A4 sichern, Kroatien braucht Punkte für den Klassenerhalt.

Nations League: Wo und wann spielt Kroatien gegen Spanien?

Die Partie zwischen Kroatien und Spanien findet am heutigen Donnerstag im Maksimir-Stadion in Zagreb statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Kroatien gegen Spanien heute live im TV, Livestream, Liveticker

In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden nur die Nations-League-Partien mit Beteiligung des jeweiligen Heimatlandes gezeigt. Alle anderen Spiele des Wettbewerbs überträgt DAZN exklusiv in voller Länge.

Der Streamingdienst hat neben den Partien der Nations League auch Begegnungen der Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A im Programm. Zudem gibt es die Highlights der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff der entsprechenden Partie. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, zuvor könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat sichern.

Wer das Spiel zwischen Kroatien und Spanien nicht live sehen kann, bleibt beim SPOX-Liveticker auf dem Laufenden.

UEFA Nations League: Kroatien gegen Spanien: Fakten zum Spiel

Spanien entschied das Hinspiel am 11. September mit 6:0 für sich.

Kroatien und Spanien trafen bisher sieben Mal aufeinander: Die Furia Roja gewann vier Partien und unterlag bei einem Unentschieden zwei Mal.

Die kroatische Nationalmannschaft gewann nach der Weltmeisterschaft von vier Partien nur das Testspiel gegen Jordanien.

UEFA Nations League: Gruppe A4 mit Kroatien, Spanien, England

Für die spanische Nationalmannschaft ist die heutige Partie gegen Kroatien bereits das letzte Gruppenspiel in der UEFA Nations League. Kroatien gastiert am Sonntag in England.