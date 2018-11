Polen gegen Tschechien heute live im TV und Livestream verfolgen

Polen und Tschechien treffen vor ihren letzten Spielen in der Nations League am heutigen Donnerstag in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Für beide Teams läuft es in der Nations League bisher nicht rund: Polen ist in der Gruppe A3 Tabellenletzter und schon sicher abgestiegen, Tschechien belegt mit drei Punkten aus drei Spielen den zweiten Rang in Gruppe B1.

Nations League: Wo und wann spielt Polen gegen Tschechien?

Das Nachbarschaftsduell zwischen Polen und Tschechien findet am heutigen Donnerstag im polnischen Stadion Energa Gdansk statt. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Polen gegen Tschechien heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt nicht nur die Spiele der UEFA Nations League live und in voller Länge, sondern überträgt auch viele Testspiele der Nationalmannschaften. Dazu gehört auch das Aufeinandertreffen zwischen Polen und Tschechien.

Der Streamingdienst hat zudem auch Begegnungen der Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A im Programm. Aus der Bundesliga stehen darüber hinaus bereits 40 Minuten nach Abpfiff der entsprechenden Partie die Highlights zur Verfügung. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, zuvor könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat sichern.

Polen und Tschechien: Bisheriges Abschneiden in der Nations League

Sowohl Polen als auch Tschechien verloren in ihren Nations-League-Gruppen bisher zwei von drei Spielen. Polen kann die Klasse nicht mehr halten. Tschechien würde ein Punkt vor heimischer Kulisse gegen die Slowakei den Nichtabstieg sichern.

Ergebnisse Polen in Gruppe A3

Polen hat am Dienstag die Möglichkeit, sich gegen Portugal zumindest mit einem Sieg aus der Liga A zu verabschieden.

Italien - Polen 1:1

Polen - Portugal 2:3

Polen - Italien 0:1

Ergebnisse Tschechien in Gruppe B1

Das letzte Gruppenspiel der Tschechen findet am Montag statt.

Tschechien - Ukraine 1:2

Slowakei - Tschechien 1:2

Ukraine - Tschechien 1:0

Polen gegen Tschechien: Die letzten Aufeinandertreffen