DFB-Team in der U21-EM-Qualifikation 2019 - Tabelle, Spielplan, Termine

Zwei Spiele vor dem Ende der Qualifikation für die U21-EM 2019 hat sich der Titelverteidiger Deutschland eine komfortable Ausgangssituation erarbeitet. SPOX gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand des DFB-Teams in der Quali.

Sollte dem Team von Trainer Stefan die Qualifikation gelingen, nimmt das Team an der Europameisterschaft vom 16. Bis 30. Juni 2019 in Italien und San Marino teil.

U21-EM-Qualifikation: Modus

Insgesamt 54 Nationalmannschaften nehmen an der Qualifikation zur EM 2019 teil. Die Teams wurden in neun Gruppen zu jeweils sechs Mannschaften zugelost und spielen seit 25.März 2017 in Hin- und Rückspiel gegeneinander.

Die neun Gruppensieger sind automatisch für die Endrunde qualifiziert, während die vier besten Gruppenzweiten die restlichen beiden Teilnehmer unter sich ausmachen. Bei Punkgleichheit zählt zunächst der direkte Vergleich, bevor die Tordifferenz zum Tragen kommt.

© getty

U21-EM-Qualifikation: Die Tabelle der DFB-Gruppe

Deutschland wurde in die Gruppe 5 gelost und liegt dort souverän an der Tabellenspitze.

Pl. Team Spiele S U N Tore Pkt. 1 Deutschland U21 8 6 1 1 29:6 19 2 Norwegen U21 8 4 2 2 13:10 14 3 Irland U21 9 4 2 3 12:13 14 4 Kosovo U21 9 3 3 3 9:9 12 5 Israel U21 9 3 2 4 14:18 11 6 Aserbaidschan U21 9 0 2 7 5:26 2

DFB-Team, U21 - Spielplan: Gegen diese Gegner muss Deutschland noch antreten

In den restlichen beiden Partien warten die beiden ärgsten Verfolger auf die deutsche Nationalmannschaft.

Norwegen liegt auf Rang zwei und fügte im Oktober vergangenen Jahres der U-21-Nationalmannschaft die erste Niederlage in einer EM-Qualifikation seit sieben Jahren zu. Der zweite Gegner ist Irland, der im letzten Spiel die Norweger möglicherweise noch überholen könnte.

12.10.2018: Deutschland gegen Norwegen (in Ingolstadt)

16.10.2018: Deutschland gegen Irland (in Heidenheim)

U21-EM-Qualifikation: So kommt Deutschland in die EM-Endrunde

Mit fünf Punkten Vorsprung ist die Lage der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation sehr komfortabel. Nur Norwegen könnte der DFB-Elf noch gefährlich werden.

Die deutsche Nationalmannschaft gibt den ersten Platz und die damit verbundene sichere Teilnahme bei der EM 2019 nur dann ab, wenn folgende drei Faktoren allesamt eintreffen:

Deutschland verliert gegen Norwegen

Deutschland gewinnt gegen Irland nicht

Norwegen gewinnt sein letztes Gruppenspiel

Im Worst-Case-Szenario würde Deutschland die Qualifikationsrunde auf Rang 2 abschließen. Falls die Mannschaft zu den vier besten Zweiten der neun Gruppen zählt, hat sie bei erfolgreichem Abschließen der Play-Offs immer noch die Möglichkeit, bei der EM im nächsten Jahr dabei zu sein.

© getty

U21: Der Kader von Deutschland gegen Norwegen und Irland

Stefan Kuntz kann für die Spiele gegen Norwegen und Irland nicht auf seinen gewünschten Kader zurückgreifen. Vier der am 4. Oktober berufenen Spieler mussten verletzungsbedingt absagen, deshalb nominierte der Coach drei Spieler nach.