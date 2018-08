An diesem Mittwoch ist es soweit: Bundestrainer Joachim Löw wird um 12 Uhr in München seine Analyse der missratenen WM 2018 in Russland der Öffentlichkeit präsentieren. Zudem wird Löw den Kader für die beiden Spiele in der Nations League gegen Frankreich (6. September) und das Testspiel gegen Peru (9. September) bekannt geben.

SPOX hält euch mit diesem Liveticker auf dem Laufenden.

Deutschlands Kader für Frankreich und Peru: Liveticker zur DFB-PK mit Joachim Löw

Die Pressekonferenz wird um 12 Uhr stattfinden. Dabei wird der Bundestrainer bekannt geben, welche Spieler er in den Kader für die anstehende Länderspielpause beruft.

DFB-Team, Spielplan: Nächste Partien und Gegner

Für das DFB-Team stehen die ersten Länderspiele nach dem Vorrunden-Aus bei der WM auf dem Programm. Das sind die nächsten Partien.