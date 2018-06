DFB-PK mit Manuel Neuer nach Mexiko-Spiel: "Mut und Vertrauen hat gefehlt"

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Kolumbien -

Das DFB-Team reist schon am Dienstag nach Sotschi, wo am Samstag das zweite WM-Spiel des DFB-Teams gegen Schweden (Sa., 20 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm steht. Vorher gibt's noch die PK in Watutinki.

DFB-PK mit Manuel Neuer: "Alle müssen Veranwortung übernehmen"

12.42: Über Vergleiche zum Algerien-Spiel 2014: "Das war damals natürlich ein Wachrüttler. Natürlich kann einiges passieren. Ich glaube, so stark war die Kommunikation noch nie, wie nach dem Mexiko-Spiel. Die ganzen Finals, die uns bevorstehen, müssen wir jetzt positiv annehmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir gegen Schweden und Südkorea gewinnen, wenn wir die Sachen auf den Platz bringen, die wir haben vermissen lassen.

12.39: Über die vermeintliche taktische Überraschung durch Mexiko: "Alle Spieler übernehmen Verantwortung, man kann nicht alles vorher auf einer Taktiktafel aufschreiben. Es wurde angesprochen, dass Mexiko auch defensiver gegen uns spielen kann. Wir waren eigentlich auf alles vorbereitet. Auch wenn wir nicht darauf vorbereitet wären, haben wir genügend Führungsspieler, um die Situation auf dem Platz anzupassen."

12.37: Über die Ersatz- und Einwechselspieler: "Ich denke, alle Einwechslungen waren positiv, auch die Spieler. die nicht gespielt haben, brennen alle. Man konnte zusehen, wie die Spieler am Montag alle gekämpft haben und auf einen Einsatz brennen."

12.35: Über die taktischen Verfehlungen gegen Mexiko und mögliche Änderungen gegen Schweden: "Ich denke, die Hauptursache liegt bei uns Führungsspielern. Bei vielen Situationen hätte alles noch geregelt werden können. Die Bereitschaft war bei diesem ersten Gruppenspiel noch nicht so vorhanden wie bei vorherigen Turnieren. Grundsätzlich waren sehr erfahrene und sehr gute Spieler auf dem Platz. Wir alle wissen, dass die Spieler ihre Leistung abrufen können und Verantwortung übernehmen können in solchen Spielen. Für mich ist die Frage, ob jeder die Bereitschaft aufbringen kann in so einem Turnier alles für die Mannschaft zu geben. Ich sehe es nicht als Frage des Qualität."

12.31: Über den Umzug nach Sotschi und vermeintliche zwei Lager zwischen Weltmeistern und Confed-Cup-Spielern im Team: "Diese Zweiteilung gibt es nicht, wir sind ein Team. Man tauscht sich natürlich auch mit den jüngeren Spielern aus. Wir wissen, dass die Spieler vom Confed Cup auch schon wichtiger Bestandteil des Teams sind. Ich finde es gut, dass wir heute nach Sotschi fliegen. Es ist ein Zeichen, dass jetzt auch wieder etwas Neues kommt. Wir sind froh, dass wir nochmal etwas anderes erleben in einer anderen Stadt und anderen Stadion."

12:28: Neuer über die Gründe für die Niederlage: "Wir haben über die defensive Absicherung gesprochen. Dieser Mut, dieses Selbstverständnis und Vertrauen, mit dem wir bei vorherigen Turnieren verteidigt haben, hat gefehlt. Es war von der Körpersprache her nicht auf dem Platz zu sehen. Das darf uns nicht mehr passieren."

12.26: Neuer weiter über die Lage nach der Niederlage gegen Mexiko: "Ich sehe alle in der Verantwortung. Wir haben viele erfahrene Spieler, die Verantwortung übernehmen wollen. Da zieht sich keiner aus der Verantwortung. Fast bei jedem Essen sitzen wir an den Tischen und reden über unser Spiel. Der Bundestrainer weiß auch, wie die Situation ist. Wir haben ab jetzt nur noch Finals. Das Ergebnis und die Spielweise können wir nicht mehr wettmachen. Jetzt muss auch von uns Spielern was kommen. Wir sind überzeugt davon, dass wir das können, es ist ja keine neue Mannschaft, die da auf dem Platz steht."

12.23: Mit fast einer Verspätung Stunde ist Manuel Neuer eingetroffen. Der DFB-Kapitän über die Stimmung im deutschen Team: "Wir haben viel darüber gesprochen, was wir besser machen müssen. Wir sind unsere schärfsten Kritiker und sind sauer auf uns selbst."

12.00: Rekordverdächtige Verspätung von 30 Minuten und noch immer tut sich nichts in Vatutinki.

11.50: Während uns Deutschlands Nummer Eins noch immer warten lässt, hat sich der aus dem endgültigen Aufgebot gestrichene Nils Petersen in einem Gastbeitrag von deichstube.de zu Wort gemeldet. "Fußball-Deutschlands Suche nach einem Sündenbock ist unangebracht und führt zu nichts. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Die Mannschaft ist intakt. Der Spirit in Eppan war außergewöhnlich, davon durfte ich mir zwei Wochen lang selbst ein Bild machen", schrieb der Angreifer. Er sei überzeugt davon, dass gegen Schweden wieder eine intakte Mannschaft auf dem Platz stehen werde.

11.31: Noch ist das Podium leer, aber in wenigen Augenblicken dürfte es los gehen.

11.26: Nach dem vor allem defensiv besorgniserregenden Auftritt gegen Mexiko dürfen wir gespannt sein, welche Erkenntnisse Deutschlands Nationaltorhüter nach einem Tag ohne Medien präsentieren wird.

10.20: Herzlich Willkommen zur DFB-Pressekonferenz am Dienstag im Liveticker! Hier verpasst ihr auch heute nichts, ab 11.30 Uhr steht Manuel Neuer zur Verfügung.

DFB-PK am Dienstag mit Manuel Neuer

Das Auftaktspiel gegen Mexiko am Sonntag ging aus DFB-Sicht gründlich daneben - nicht nur aufgrund der Niederlage, sondern auch angesichts der eklatanten taktischen Fehler.

Am Montag gab es dann vom DFB einen "Medien-freien Tag", am Dienstag ist aber schon wieder alles beim Alten: Torwart Manuel Neuer wird den Journalisten auf der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen.

DFB-Pressekonferenz heute live im TV oder Livestream verfolgen

Wie bereits am Donnerstag und Mittwoch wird der DFB die PK am 11.30 Uhr im Internet im Livestream zeigen. Hier geht's zum Link zum DFB-TV.

Außerdem zeigt Sky Sport News HD die Pressenkonferenz live im TV.

WM 2018: Deutschlands Gruppe F

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1 Schweden 1 1:0 1 3 2 Mexiko 1 1:0 1 3 3 Südkorea 1 0:1 -1 0 4 Deutschland 1 0:1 -1 0

Matthäus und Effenberg üben deutliche Kritik

Die Auftaktpleite gegen Mexiko hat auch für öffentliche Kritik gesorgt. So polterte Stefan Effenberg im Gespräch mit T-Online: "Die Mannschaft braucht einfach gefährliche Bälle aus dem zentralen Raum in die Spitze - das hat gegen Mexiko komplett gefehlt." Im offensiven Mittelfeld wünscht sich der Experte derweil Reus für Özil.

Weiter betonte Effenberg mit Blick auf das zweite Gruppenspiel unmissverständlich: "Schweden ist in einer sehr komfortablen Position, kann mit viel Selbstbewusstsein befreit aufspielen und hat die Deutschen an der Wand."

Noch deutlicher wurde Lothar Matthäus in der Bild mit Blick auf Mesut Özil: "Özil hat nicht kapiert, warum es in Deutschland solch große Diskussionen um ihn gibt. Er ist sich nicht bewusst, was die Menschen in Deutschland von einem Nationalspieler erwarten.Er ist ohne Freude im Spiel. Ich habe bei Özil auf dem Platz oft das Gefühl, dass er sich im DFB-Trikot nicht wohlfühlt, nicht frei ist, ja fast: als ob er gar nicht mitspielen möchte."

Özil müsse, so Matthäus weiter, eigentlich ein Anführer sein - stattdessen würde er "sich ergeben", sobald es schwieriger werde.

WM 2018: DFB-Kader im Überblick

Joachim Löw kann beim schon vorentscheidenden zweiten WM-Spiel wohl auf alle Spieler zurückgreifen. Sowohl Jerome Boateng, als auch Mesut Özil waren bereits für das Auftaktspiel gegen Mexiko rechtzeitig fit geworden. Das ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2018: