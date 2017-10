U21 geschlagen: "Diese Niederlage tut weh"

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande -

Yanbian Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St. Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City -

Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Tottenham -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Super Liga Radnik -

Partizan Belgrad Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit -

Tula First Division A Oostende -

Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz v

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villareal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División Deportivo -

Girona Copa del Rey Real Zaragoza -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus

Die deutsche U21 hat nach sieben Jahren wieder ein EM-Qualifikationsspiel verloren. Grund zur Panik sieht der Titelverteidiger aber (noch) nicht.





Stefan Kuntz legte die Stirn in Falten, das Ende der jahrelangen Erfolgsserie ärgerte den DFB-Trainer auch weit nach Schlusspfiff. "Diese Niederlage tut weh, wir hatten das Spiel eigentlich im Griff", sagte der DFB-Trainer nach dem verdienten, aber auch seltsamen 1:3 (1:1) der deutschen U21-Nationalmannschaft in Norwegen. Anlass zur Sorge sieht Kuntz nach dem ersten Stolperer des Europameisters auf dem Weg zur EM 2019 aber nicht.

"Bis zum 1:0 haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht", sagte Kuntz und hatte recht. Das einzige Problem: Nach der Führung durch Cedric Teuchert (31.) vom 1. FC Nürnberg lieferte seine Mannschaft ein seltenes Beispiel dafür, wie ein Tor eine Mannschaft aus der Bahn werfen kann. Das DFB-Team ließ vor allem das norwegische Ausnahmetalent Martin Ödegaard von Real Madrid von nun an ungehindert spielen und ging schließlich als verdienter Verlierer vom regennassen Kunstrasen.

Nicht nur Kuntz fragte sich, warum sein Team nicht mehr "am Matchplan festgehalten" und "in Konzentration, taktischen Laufwegen und Zweikämpfen" nachgelassen habe. Der flinke Ödegaard, derzeit von Real an den SC Heerenveen ausgeliehen, war an allen drei Toren beteiligt. "Wenn man ihm Platz lässt, ist er überragend. Wenn man ihm keinen Platz lässt, kann er auch nichts machen", sagte Kapitän Jonathan Tah von Bayer Leverkusen und wies auf das mangelnde Zweikampfverhalten hin.

Zwei Serien gerissen

Und so endeten für das DFB-Team mit der Niederlage in Drammen gleich zwei beeindruckende Serien. Letztmals ein Qualifikationsspiel verloren hatte eine deutsche U21 am 11. August 2010 beim 1:4 in Island - vor mehr als sieben Jahren. Anschließend war Deutschland in allen 36 Qualifikationsspielen ungeschlagen geblieben, zuletzt hatte es zudem 16 Siege in Folge gegeben.

Weitere Patzer sollte die deutsche Mannschaft nun vermeiden. In der Gruppe 5 liegt der Titelverteidiger mit sechs Punkten klar hinter Irland (10), das allerdings eine Begegnung mehr absolviert hat. Da nur der Gruppensieger sicher das EM-Ticket löst, ist Vorsicht durchaus angebracht. "Wer weiß, wofür die Niederlage gut war. So etwas schweißt auch zusammen", sagte Torschütze Teuchert.

Weiter geht es schon im November mit den Auswärtsspielen gegen Aserbaidschan und Israel. Kuntz hofft dann auf die Rückkehr der Eckpfeiler Mahmoud Dahoud, Lukas Klostermann, Nadiem Amiri und Levin Öztunali, die allesamt auf die Reise nach Norwegen verzichten mussten. "Uns haben einige Führungsspieler gefehlt, die gerade in solchen engen Spielen und Situationen den Unterschied machen können", sagte der DFB-Trainer.

Am Ende, das gab auch Kuntz zu, war die Pleite in Norwegen "auf jeden Fall" verdient. "Wir nehmen die Niederlage als Teil unseres Lernprozess an", sagte Kuntz und richtete den Blick wieder nach vorne: "Sie wird uns in unserer Entwicklung weiterbringen."