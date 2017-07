Der Fahrplan der DFB-Teams bis zur WM 2018

International Champions Cup So Live Real Madrid -

Der DFB blickt nach dem Gewinn der U21-EM und des Confed-Cup's zurück auf einen erfolgreichen Turniersommer. Doch jetzt nähert sich die WM 2018 in Russland mit großen Schritten. SPOX liefert euch alle Infos zum Fahrplan der Nationalmannschaft: Test- und Qualifikationsspiele. Gruppenauslosung und alle Infos auf einen Blick!

Die Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft

Der Gruppensieger kommt sicher weiter und steht damit in der WM-Endrunde. Die besten acht Gruppenzweiten (von insgesamt neun Gruppen) müssen in die Playoffs, um sich zu qualifizieren.

Die aktuelle Tabelle in der WM-Qualifikation

Position Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Deutschland 6 27:1 18 2 Nordirland 6 11:2 13 3 Tschechien 6 9:5 9 4 Aserbaidschan 6 3:9 7 5 Norwegen 6 6:10 4 6 San Marino 6 1:30 0

Die restlichen Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft

Mit bisher sechs Siegen aus sechs Spielen hat die deutsche Mannschaft optimale Voraussetzungen vor den letzten vier Partien.

Mit Auswärtsfahrten nach Tschechien und Nordirland warten zwar noch die zwei härtesten Verfolger auf die Deutschen, allerdings sollte die Qualifikation für die Endrunde nicht mehr gefährdet sein.

Das Rest-Programm des DFB-Teams in der WM-Quali

Spiel Datum Uhrzeit Spielort Tschechien - Deutschland 01.09.2017 20:45 Uhr Prag Deutschland - Norwegen 04.09.2017 20:45 Uhr Stuttgart Nordirland - Deutschland 05.10.2017 20:45 Uhr Belfast Deutschland - Aserbaidschan 08.10.2017 20:45 Uhr Kaiserslautern

Die Auslosung der WM-Gruppenphase

Am 1.12.2017 findet die Auslosung für die WM-Gruppenphase in Moskau statt. An der Auslosung teilnehmen werden:

Die neun Sieger der europäischen Qualifikationsgruppen + vier Gruppenzweite, die sich in den Playoffs durchgesetzt haben

Die fünf Gruppensieger aus den afrikanischen Qualifikationsgruppen

Die ersten vier Mannschaften aus der südamerikanischen Gruppe

Die ersten drei Mannschaften aus Nord/Mittelamerika und der Karibik

Die ersten beiden Mannschaften der beiden asiatischen Gruppen

An den interkontinentalen Entscheidungsspielen zur Qualifikation der WM-Endrunde nehmen teil:

Der fünftplatzierte der südamerikanischen Gruppe gegen den Ozeanienvertreter, der aus einem Entscheidungsspiel der beiden gruppenersten aus Ozeanien bestimmt wird.

Die beiden Gruppendritten aus Asien ermitteln in Play-Offs den Gegner vom gruppenvierten aus Nord/Mittelamerika und der Karibik

Im Moskauer Luschniki Olympiastadion sollen das Eröffnungsspiel und das Finale der WM 2018 stattfinden.

Die feststehenden Testspiele des DFB-Teams bis zur WM

Datum Testspiel Spielort 10.11.2017 Gegner noch offen - 14.11.2017 Deutschland - Gegner abhängig von der WM-Qualifikation Köln 23.02.2017 Deutschland - Spanien Düsseldorf 27.03.2017 Deutschland - Brasilien Berlin

Das Trainingslager vor der WM

Genaue Daten und Informationen zum Trainingslager, sowie weiteren Testspielen nach der Klubsaison 2017/2018 fehlen bislang, werden aber hier nachgereicht.