Der WM-Kader der Nationalmannschaft: Wen nimmt Joachim Löw mit nach Russland?

In diesem Jahr steht die Weltmeisterschaft in Russland. Deutschland geht als Titelverteidiger ins Rennen. Welche Jungs im Kader stehen, in welchen Stadien Deutschland spielt und auf wen sie trifft, erfahrt ihr hier.

Zwischen dem 14. Juni und 15. Juli findet 2018 die WM in Russland statt. Das Ziel ist klar: Titelverteidigung - dafür braucht es natürlich das beste Personal.

"Die Spieler, die dabei sein werden, müssen auf den Punkt auf dem höchsten Niveau sein und zu jeder Zeit Topleistung abrufen, wenn sie gebraucht werden. Daran arbeiten wir", sagte Bundestrainer Joachim Löw.

WM 2018: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft

Wer die angesprochenen Spieler sein werden, ist allerdings noch unklar. Eins steht jedoch fest: Löw wird seine vorläufigen Kader am 15. Mai veröffentlichen. Danach sind noch knapp drei Wochen Zeit, bevor der endgültige Kader am 4. Juni vorgelegt werden muss. Der Kader für die WM umfasst 20 Feldspieler und drei Torhüter.

Löw warnte allerdings bereits vor der starken Konkurrenz: "Glaubt doch bloß nicht, dass wir die Einzigen sind, die wirklich gute Spieler haben. Auch andere Nationen haben in der Ausbildung unglaublich aufgeholt und sind hartnäckig. Auch wir als Weltmeister müssen uns neu erfinden und neu definieren."

Der deutsche Kader bei der WM 2014

Am 15. Mai wird auch klar, ob Löw seine Versprechung einhält und seine Truppe "neu erfindet". SPOX blickt auf den Weltmeister-Kader.

Position Spieler (Verein) Torwart Manuel Neuer (FC Bayern), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund), Ron-Robert Zieler (Hannover 96) Abwehr Jerome Boateng (FC Bayern), Erik Durm, Kevin Großkreutz, Mats Hummels (alle Borussia Dortmund), Matthias Ginter (SC Freiburg), Benedikt Höwedes (FC Schalke), Per Mertesacker (FC Arsenal), Shkodran Mustafi (Sampdoria Genua) Mittelfeld Julian Draxler (FC Schalke), Sami Khedira (Real Madrid), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Phillip Lahm (FC Bayern), Mesut Özil (FC Arsenal) Sturm Mario Götze, Thomas Müller (beide FC Bayern), Miroslav Klos (Lazio Rom), Lukas Podolski (FC Arsenal), Andre Schürrle (FC Chelsea)

WM 2018: Die Revolution des Coachings

Bei der kommenden WM hat der Bundestrainer neue Coachingmöglichkeiten. Es ist nun während des Spiels erlaubt, in direkten Austausch mit dem Analysten auf der Tribüne zu treten. Bislang war für die deutsche Nationalmannschaft Marcus Sorg in dieser Position tätig. "Die technische Innovation hält im Fußball auch auf der Bank Einzug", sagte Thomas Schneider, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft.

Neben den genannten Neuerungen wurde auch über die Einführung des Videobeweises bei der WM 2018 diskutiert. Eine Entscheidung der obersten Regelinstanz der FIFA, dem International Football Association Board, wird am Samstag, den 3. März, erwartet. Da FIFA-Präsident Gianni Infantino als Fan des Videobeweises gilt, wird mit einer Einführung beim Turnier in Russland gerechnet.

Moskau, Sotschi und Co.: Die Stadien der WM 2018 in Russland © getty 1/13 Am 14. Juni ist es endlich soweit: Die WM 2018 in Russland beginnt. SPOX stellt euch die zwölf Stadien der Weltmeisterschaft vor. © getty 2/13 Die Kaliningrad-Arena wird mit einer Kapazität von 35.212 Plätzen das kleinste Stadion bei der WM 2018 sein. Hier muss von der Zukunft gesprochen werden, da das Stadion immer noch nicht fertiggestellt wurde. © getty 3/13 In Jekaterinenburg sind die Renovierungsarbeiten bereits abgeschlossen. Insgesamt 35.696 Plätze fasst das Zentralstadion. © getty 4/13 Das wohl bekannteste Stadion der WM steht in Sotschi. Bei den Olympischen Winterspielen 2012 fanden dort die Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie Medaillenzeremonien statt. Im Olympiastadion ist Platz für rund 44.000 Zuschauer. © getty 5/13 Da das Original auf sich warten lässt, müssen wir uns mit dem Modell der Mordowia-Arena in Saransk zufrieden geben. 44.442 Zuschauer sollen dort Platz haben. Die Farbe und Form der Arena sollen übrigens die rote Sonne der Flagge Mordiwiniens darstellen. © getty 6/13 In der wissenschaftlich und kulturell bedeutenden Metropole Nischni Nowgorod steht eine weitere Spielstätte der WM. Die Kapazität des Stadions soll bei 44.899 Plätzen liegen. Im Jargon wird es auch Bayern-Stadion genannt. © getty 7/13 Von der geplanten Glaskuppel auf dem Dach der Kosmos-Arena ist bislang noch relativ wenig zu erkennen. In der Arena in der Nähe der Stadt Samara ist Platz für 44.918 Fans. © getty 8/13 Die Kasan-Arena ist nicht nur das Stadion von Rubin Kasan, sondern auch eine Spielstätte der WM 2018. Insgesamt 45.105 Plätze gibt es im weiten Rund, das vor allem durch seine LED-Fassade auffällt. © getty 9/13 Bevor sich der FK Rostow über ein neues Stadion freuen kann, dient die Arena als Spielort für die WM 2018. Im Neubau ist genug Platz, um 45.145 Zuschauer unterzubringen. Damit die Arena am Flussufer stehen kann, wurden 11.000 Pfähle im Boden verankert. © getty 10/13 Beim Confed-Cup wurde bereits im Stadion von Spartak Moskau gespielt. Die Kapazität des Stadions beträgt 45.360 Plätze. Das Muster der Arena orientiert sich an den Vereinsfarben von Spartak. © getty 11/13 Beim Stadion in Wolgograd hat die deutsche Architekten-Vereinigung Gerkan, Mark und Partner ihre Finger im Spiel. Die 45.568-Plätze-Arena wurde von den Architekten designet. Nach der WM freut sich der örtliche Zweitligist über die High-Class-Arena. © getty 12/13 An das Stadion von Zenit Sankt Petersburg hat der DFB gute Erinnerungen: Im letzten Jahr gewann die Nationalmannschaft dort gegen Chile den Confed-Cup. Mit einem Fassungsvermögen von 68.134 Plätzen ist es das zweitgrößte Stadion hinter... © getty 13/13 ... dem Olympiastadion Luschniki in der russischen Hauptstadt Moskau. Die Arena ist mit Abstand die größte des Landes (81.000 Zuschauer) und dementsprechend Austragungsort des Auftakt- und Finalspiels.

WM 2018: Die Gruppe der deutschen Nationalmannschaft

Deutschland spielt bei der WM 2018 in Russland in der Vorrundengruppe F.

Deutschland

Mexiko

Schweden

Südkorea

WM 2018: In diesen Stadien spielt Deutschland

Deutschland wird in der Vorrunde in drei verschiedenen Stadien spielen. Detaillierte Informationen zu allen Stadien findet ihr hier.

Datum Gegner Stadion 17. Juni Mexiko Olympiastadion Luzhniki (81.000 Zuschauer) 23. Juni Schweden Olympiastadion Sotschi (44.000 Zuschauer) 27. Juni Südkorea Kasan-Arena (45.105 Zuschauer)

DFB: Die Testspiele der Nationalmannschaft vor der WM

Neben den vier Testspielen wird die deutsche Nationalmannschaft zusätzlich zwischen dem 23. Mai und dem 9. Juni zum WM-Trainingslager nach Eppan (Italien) fahren. Das Testspiel gegen Spanien ist bereits ausverkauft.