Zieler bald wieder im DFB-Dress?

Mittwoch, 31.05.2017

"Aber ich bin kein Träumer. Zuerst einmal muss ich wieder regelmäßig spielen und meine Leistung bringen."

Für die Nationalmannschaft durfte der gebürtige Kölner bisher sechsmal auflaufen, beim WM-Triumph 2014 in Brasilien stand er im Kader. Im vergangenen Sommer wechselte er für 3,5 Millionen Euro von Hannover 96 zu Leicester, konnte sich dort aber gegen seinen Kontrahenten Kasper Schmeichel nicht durchsetzen. "Ich mache keinen Hehl daraus, dass es für mich zu wenig war, um zufrieden zu sein. Ich will regelmäßig spielen", sagte Zieler.

Zielers Vertrag in England läuft noch bis 2020. Unter anderem soll aber Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart Interesse haben. "Ich bin bisher immer ganz gut damit gefahren, mich nie zu irgendwelchen Gerüchten oder Spekulationen zu äußern", sagte Zieler, der sich ein Comeback in der Bundesliga grundsätzlich vorstellen kann. "Ich verfolge, was in Deutschland passiert", sagte er: "Zunächst muss aber entschieden werden, wie es für mich hier in Leicester weitergeht. Dazu gibt es aktuell Gespräche mit der Vereinsführung."

