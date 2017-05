Gündogan: DFB "Schritt drei oder vier"

Sonntag, 21.05.2017

Gündogan ist immer noch in der Rehabilitation nach seinem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss. "Es läuft alles nach Plan. Seit Mitte April trainiere ich individuell teilweise mit dem Ball, die Belastung soll jetzt von Woche zu Woche mehr gesteigert werden", berichtete der 26-Jährige. "In der Sommervorbereitung möchte ich wieder voll dabei sein."

Die deutsche Nationalmannschaft stellt Gündogan in seiner Planung vorerst zurück. "Das ist erst Schritt Nummer drei oder vier für mich", sagte er, "ich will und werde bei City in der neuen Saison voll angreifen und alles andere wird sich dann ergeben."

Mit den Citizens und dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola lief die Saison sportlich enttäuschend. In der Premier League enteilte der neue Meister FC Chelsea, in der Champions League scheiterte ManCity bereits im Achtelfinale am AS Monaco. Im FA Cup kam das Aus im Halbfinale gegen den FC Arsenal.

Ilkay Gündogan im Steckbrief