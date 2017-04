Bürki: "An ein Fußballspiel dachte keiner"

Dienstag, 11.04.2017

Roman Bürki gegenüber Blick.ch: "Ich saß in der hintersten Reihe neben Marc Bartra, der von Splittern der zerborstenen Rückscheibe getroffen wurde. Nach dem Knall haben wir uns alle im Bus geduckt und wer konnte, auf den Boden gelegt. Wir wussten nicht, ob noch mehr passiert. Die Polizei war schnell vor Ort, hat abgesichert. Wir sind alle geschockt,an ein Fussballspiel dachte in den Minuten danach keiner."

Die Bilder vom Dienstagabend © getty 1/11 BORUSSIA DORTMUND - AS MONACO: Das Spiel wurde um 20:30 Uhr offiziell abgesagt und auf Mittwoch, 18:45 Uhr verschoben. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real.html © getty 2/11 Zuvor hatten sich in der Nähe des Mannschaftsbusses drei Explosionen ereignet. Dabei gingen Scheiben zu Bruch und Marc Bartra wurde an der Hand verletzt. Der Spanier kam ins Krankenhaus. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=2.html © getty 3/11 Während die Fans im Stadion auf genauere Informationen warteten, solidarisierten sich die Monaco-Fans mit den Dortmundern /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=3.html © getty 4/11 Im Stadion blieb die Stimmung ruhig. Auch die Spielabsage wurde mit viel Verständnis aufgenommen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=4.html © getty 5/11 Vor dem Stadion war die Polizei mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr bestand dort nach eigener Aussage nicht /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=5.html © getty 6/11 Hans-Joachim Watzke und Reinhard Rauball äußerten sich auf dem Rasen des Signal Iduna Parks /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=6.html © getty 7/11 Die Spieler des BVB verließen den Ort der Explosion /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=7.html © getty 8/11 Dabei wurden sie von schwer bewaffneter Polizei begleitet /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=8.html © getty 9/11 Der beschädigte Mannschaftsbus der Dortmunder /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=9.html © getty 10/11 JUVENTUS TURIN - FC BARCELONA: In Turin wurde am Dienstagabend trotz allem Fußball gespielt. Der FC Barcelona war zu Gast im Juventus Stadium... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=10.html © getty 11/11 ... und lag nach gerade einmal 22 Minuten mit 0:2 zurück. Paulo Dybala erzielte beide Treffer /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=11.html

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund) ...

... zum Anschlag auf den BVB-Bus: "Wir waren natürlich geschockt. Am meisten ist die Mannschaft geschockt. Es ist ein Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus verübt worden. Es gab drei Explosionen. Marc Bartra ist dabei verletzt worden. Er ist notärztlich versorgt worden und jetzt im Krankenhaus. Er ist an der Hand erwischt worden, mehr wissen wir auch noch nicht. Danach gab es ein sehr professionelles Krisenmanagement. Wir haben sofort Kontakt zu den Sicherheitsbeauftragten gehabt und die Kollegen aus Monaco haben auch sehr professionell mitgearbeitet. Jetzt ist klar, dass das Spiel morgen um 18.45 Uhr stattfindet. Die frühe Anstoßzeit deshalb, damit wir nicht mit der Anstoßzeit Real Madrid gegen Bayern München kollidieren. Unser Gegner AS Monaco hat dann auch die Möglichkeit, noch morgen am Abend nach Hause zu kommen. Das ist auch aus Gründen der Fairness richtig. Ich hoffe, dass möglichst viele Fans morgen da sind. Unser Dank gebührt den Fans, die heute alles sehr gut und solidarisch mitgetragen haben. Thomas Tuchel war auch geschockt. Eine Explosion hat an seiner Seite stattgefunden. Die Mannschaft ist in einer Schockstarre. Solche Bilder bekommst du nicht so einfach aus dem Kopf raus. Ich hoffe, dass es uns in irgendeiner Weise gelingt, morgen einigermaßen wettbewerbsfähig auf dem Feld zu stehen."

... zum Aufenthaltsort der Mannschaft: "Die Mannschaft war bis vor kurzem noch im Mannschaftshotel. Aus Sicherheitsgründen möchten wir das weitere Prozedere nicht bekanntgeben."

... zur schwierigen Vorbereitung auf das Spiel am Mittwoch: "Borussia Dortmund ist ein Verein, der in besonders schwierigen Situationen besonders stark ist. Meine Hoffnung ist, dass in so einer Krisensituation alle Borussen eng zusammenrücken. Die Mannschaft wird sicher auch die Solidarität spüren. Wir werden sicher heute noch zur Mannschaft sprechen und versuchen, sie vom Schockerlebnis zu befreien. Wir müssen morgen versuchen, das Beste daraus zu machen."

Reinhard Rauball (Präsident Borussia Dortmund) ...

... zum Anschlag auf den BVB-Bus: "Das ist eine für die Spieler extrem schwierige Situation. Aber die Spieler sind auch Profis. Ich bin der Auffassung, dass die Spieler das wegstecken und in der Lage sind, morgen ihre Leistung abzurufen. Das wäre das Schlimmste, wenn diejenigen, die den Anschlag verübt haben, jetzt auch noch damit etwas erreichen. Ich bin überzeugt, dass Trainer und Mannschaft genau den richtigen Weg gehen und morgen Abend eine bestmögliche Leistung abrufen werden."

Steffen Freund (Champion-League-Sieger 1997 mit Borussia Dortmund) ...

... zur Explosion am BVB-Mannschaftsbus, Spielabsage und Neuansetzung: "Wenn es eine Explosion und einen verletzten Spieler gibt, dann wird das Spiel nicht angepfiffen. Das ist die logische Konsequenz. Wenn eine Bombe in der Nähe explodiert ist, dann stoppt das alles. Wenn es einen direkten Angriff auf den Bus gab, dann ist das nicht bis morgen weg. Das ist mental und psychisch nicht zu verkraften. Das hat ganz schöne Ausmaße."

Ilkay Gündogan (Ex-BVB-Profi, jetzt Manchester City): "Ich kann es nicht fassen! Ich hoffe, es geht euch allen gut."

Jerome Boateng (Nationalspieler Bayern München): "Ich hoffe, alle bei euch sind o.k."

Javi Martinez (Bayern München): "Marc Bartra, ich hoffe, dass Du Dich schnell erholst und morgen spielen kannst!"

