U21 ohne Dahoud gegen England und Portugal

Dienstag, 21.03.2017

DFB-Trainer Stefan Kuntz verzichtete auf eine Nachnominierung. Zuvor hatten bereits Serge Gnabry und Dominik Kohr ihre Teilnahme abgesagt.

Das U21-Team trifft am Freitag in Wiesbaden auf England. Portugal ist am nächsten Dienstag in Stuttgart der Gegner.

Alle News zum DFB-Team