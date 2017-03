Lineker wandelt legendären Spruch ab

Mittwoch, 22.03.2017

"Football is a simple game. 22 men chase a ball around for 90 minutes. Podolski kicks it really hard and Germany win ... again", schrieb Lineker auf Twitter. Zu Deutsch: "Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende tritt Podolski richtig hart zu und die Deutschen gewinnen ... schon wieder."

Schon während der Partie hatte Lineker mit einem launigen Tweet seine Follower unterhalten, als Podolski einen seiner Torschüsse nicht auf den Kasten brachte: "Noch ein wilder Schuss von Podolski", meinte Lineker hierzu: "Er läuft Gefahr, beim nächsten Mal nicht mehr berücksichtigt zu werden." Podolskis 130. Länderspiel am Mittwochabend war zugleich sein letztes. Der Nationalstürmer beendete seine Nationalmannschaftskarriere.

Gary Lineker im Steckbrief