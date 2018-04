FC Liverpool - AS Rom 5:2: Salah-Firmino-Gala! Reds fast im Champions-League-Finale

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Ligue 1 Caen -

Toulouse DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile A-League Newcastle Jets -

Melbourne City First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premier League Man City -

Huddersfield Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Premier League Chelsea -

Liverpool Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga FC Porto -

Feirense

Der FC Liverpool hat den Einzug ins Champions-League-Finale beinahe schon perfekt gemacht. Im Halbfinal-Hinspiel besiegten die Reds den AS Rom an der heimischen Anfield Road mit 5:2 (2:0). Mo Salah und Roberto Firmino waren bei der Gala jeweils an vier Toren direkt beteiligt.

Die Roma kam stark in die Partie. Mit einem guten Positionsspiel im 3-4-3 und der richtigen Einstellung in den Zweikämpfen hielten die Gäste die Partie offen. Kurz nach der frühen verletzungsbedingten Auswechslung von Oxlade-Chamberlain (18.) hatte die Roma sogar die beste Chance der Anfangsphase, als Karius einen Fernschuss von Kolarov an die Latte lenkte.

Nach einer knappen halben Stunde war die Großchance von Mane der Startschuss der Liverpool-Dominanz. In der Folge gelang es den Hausherren immer besser, die Römer mit langen Bällen zu überspielen und dann die Geschwindigkeit der Offensivkräfte auszunutzen. Bei der Roma stimmte die Zuordnung fortan überhaupt nicht mehr. Nach eigenen Ballverlusten liefen sie auf naive Weise in Konter.

Die herausragenden Offensivspieler bei Liverpool waren Firmino, der in der ersten Hälfte jede Torchance auflegte, und Salah, der das erste Tor mit einem Schuss von der Strafraumkante unter die Latte und das zweite mit einem eiskalten Heber erzielte.

Der Doppelschlag vor der Pause brach die Roma zumindest vorübergehend. In der zweiten Hälfte brachen die Italiener komplett in sich zusammen und kassierten einfache Gegentore. Als Liverpools Finaleinzug beim Stand von 5:0 in der Schlussphase festzustehen schien, wurden die Hausherren defensiv wieder nachlässiger. Der Dzeko-Treffer machte Rom noch einmal Mut, nach dem 2:5 durch einen Handelfmeter von Perotti drückten sie sogar auf das dritte Tor. Es gelang jedoch nicht, sodass die Reds mit einem Drei-Tore-Vorsprung ins Rückspiel gehen.

Champions-League-Halbfinale, FC Liverpool - AS Rom: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Anfield Road in Liverpool, Champions-League-Halbfinale, Dienstagabend um 19.45 Uhr Ortszeit - da sind die Reds besonders heiß. Hier kommen die Einzelkritiken zu Klopps Jungs. © getty 2/29 Loris Karius: Hatte nach rund 20 Minuten unglaubliches Glück, als er Kolarovs Schuss durch die Handschuhe und an die Latte gleiten ließ. Anschließend kaum mehr gefordert, bei den Gegentoren machtlos. Note: 3,5. © getty 3/29 Trent Alexander-Arnold: Kam auf die meisten Ballaktionen bei den Reds (79), gewann aber nur ein Fünftel seiner Zweikämpfe. Spielte allerdings beide Bälle auf Salah, die zum 3:0 und 4:0 führten. Note: 2,5. © getty 4/29 Dejan Lovren: Hätte in der 38. Minute zum 2:0 treffen müssen, als er einen Kopfball freistehend über das Tor setzte. Zweitstärkster Zweikämpfer bei Liverpool mit über 50 Prozent gewonnener Duelle und sieben klärenden Aktionen. Note: 2. © getty 5/29 Virgil van Dijk: Weitestgehend beschäftigungslos aufgrund einer schnell kaum noch existierenden Roma-Offensive. Nach Lovren mit den meisten klärenden Aktionen der Reds. Note: 2,5. © getty 6/29 Andrew Robertson: Unauffällige Partie auf der linken Seite, zumal dort im Vergleich zur Salah-Seite deutlich weniger nach vorne ging. Note: 3. © getty 7/29 Alex Oxlade-Chamberlain: Scheiterte früh mit einem Fernschuss, kurz darauf prallte er mit seinem Schienbein an das von Kolarov - und musste nach 18 Minuten ausgewechselt werden. Keine Bewertung. © getty 8/29 Jordan Henderson: Starker Zweikämpfer, dazu mit den meisten Tackles und den meisten Balleroberungen - eine echte Kämpfernatur. Note: 2. © getty 9/29 James Milner: Häufig am Ball, musste sich aber immer wieder mit einem Foul helfen und gewann wenige direkte Duelle. Bereitete aber das 5:0 vor und stellte damit den CL-Vorlagenrekord innerhalb einer Saison von Neymar (8) ein. Note: 3. © getty 10/29 Mohamed Salah: Der Reihe nach - erzielte die Führung per Traumtor, legte das 2:0 nach und bereitete die Tore drei und vier vor. Eine Weltklasse-Leistung des Ägypters. Note: 1. © getty 11/29 Roberto Firmino: Bereitete die beiden Führungstore vor und legte das 4:0 und 5:0 nach. Allein in der ersten Halbzeit mit fünf Torschüssen. Note: 1. © getty 12/29 Sadio Mane: Anfangs noch unglücklich im Abschluss, nach der Pause aber mit dem schnellen 3:0 zur Stelle. Bestritt zusammen mit Firmino die meisten Zweikämpfe. Note: 1,5. © getty 13/29 Georginio Wijnaldum: Kam für Oxlade-Chamberlain früh ins Spiel - und ab dann übernahm Liverpool das Kommando. Beste Passquote bei den Reds, dazu mit drei abgefangenen Bällen und guten Offensivaktionen. Note: 2. © getty 14/29 Danny Ings: Kam nach 74 Minuten für Salah ins Spiel. Keine Bewertung. © getty 15/29 Das lief jetzt nicht so wie geplant für die Roma. Aber es gibt ja auch noch ein Rückspiel in Rom und da würde ein 3:0 wieder reichen. © getty 16/29 Alisson: Strahlte zu Beginn Ruhe und Souveränität aus, stand am Ende auch bei sechs Paraden. Ließ sich von der Unsicherheit seiner Vorderleute anstecken und ließ auch mal eine Flanke fallen. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 4 © getty 17/29 Federico Fazio: Was hilft eine Zweikampfquote von 90 Prozent, wenn die entscheidenden Duelle verloren gehen? Kam auch bei der Ecke vor dem 0:5 zu spät. Note: 5. © getty 18/29 Kostas Manolas: Köpfte noch den einen oder anderen Ball weg, war wie seine Defensivkollegen aber mit dem Tempo der Liverpooler überfordert. Viel zu passiv bei Salahs Schlenzer zur Führung. Note: 5,5. © getty 19/29 Juan Jesus: Bekam es am häufigsten mit Salah zu tun und sah dementsprechend oft schlecht aus. Wurde beim 4:0 lächerlich gemacht. Note: 6. © getty 20/29 Alessandro Florenzi: Romas rechte Abwehrseite war nicht ganz so anfällig wie die linke. Offensiv ging aber auch bei Florenzi nichts. Brachte nur etwas mehr als die Hälfte seiner Pässe zum Mitspieler. Note: 5. © getty 21/29 Daniele De Rossi: In seinem Gesicht war vor Anpfiff die übliche Entschlossenheit zu sehen. Versuchte dann aber vergeblich, seine Kollegen zu ordnen. Der Anführer ging mit unter. Musste in der 67. Minute raus. Note: 5. © getty 22/29 Kevin Strootman: Fand überhaupt keinen Zugriff im Mittelfeld, lief nur hinterher und gewann nicht mal jeden zweiten Zweikampf. Note: 6. © getty 23/29 Aleksandar Kolarov: Was wären wenn? Sein Fernschuss rutschte Karius durch die Hände, landete aber nur an der Latte. Offenbarte defensiv in seinem Rücken riesige Räume, die Salah dankend annahm. Note: 5. © getty 24/29 Cengiz Ünder: Das Spiel lief komplett an ihm vorbei. Hatte bis zur Halbzeit nur 12 Ballaktionen und gewann nur einen seiner vier Zweikämpfe. Nach 45 Minuten war dann auch Schluss, für ihn kam Schick. Note: 5. © getty 25/29 Radja Nainggolan: Auch er hatte der Liverpooler Wucht nichts entgegenzusetzen. Zeigte nach der Pause ein kleines Aufbäumen, war aber weitgehend alleine. Bereitete das 1:5 vor und erzwang den Elfmeter. Note: 3,5. © getty 26/29 Edin Dzeko: Machte anfangs die Bälle gut fest. Als dies nicht mehr der Fall war, begann die Roma zu schwimmen. Verlor vor dem 0:1 den Ball im Mittelfeld. Seine ziellose Flanke leitete dann auch das 0:2 ein. Starke Aktion beim Tor. Note: 4. © getty 27/29 Patrik Schick: Kam zur Halbzeit für Ünder, blieb aber ähnlich blass wie sein Vorgänger. Hatte ebenfalls nur mickrige 13 Ballaktionen. Note: 5. © getty 28/29 Maxime Gonalons: Ersetzte De Rossi in der 67. Minute und plötzlich gewann die Roma auch mal Zweikämpfe im Mittelfeld. Note: 3. © getty 29/29 Diego Perotti: Kam wie Gonalons beim Stand von 4:0. Blieb beim Elfmeter cool und verwandelte sicher. Note: 3.

Die Daten des Spiels FC Liverpool - AS Rom

Tore: 1:0 Salah (36.), 2:0 Salah (45.), 3:0 Mane (56.), 4:0 Firmino (61.), 5:0 Firmino (69.), 5:1 Dzeko (81.), 5:2 Perotti (85., Handelfmeter)

In den letzten 27 Auswärtsspielen in der Königsklasse kassierte die Roma immer mindestens ein Gegentor. Die letzte Weiße Weste in einem CL-Gastspiel gab es für die Römer beim 2:0 in Lyon 2006/07 - vor über elf Jahren. Eine längere Gegentorserie in der Fremde hatte in der Geschichte nur Celtic, das in seinen ersten 30 CL-Gastspielen nie ohne Gegentor blieb.

Der letzte Spieler, der in einer CL-Saison zweistellig traf und nicht bei Real oder Barca spielte, war Zlatan Ibrahimovic 2013/14 für Paris.

Mohamed Salah erzielte sein 43. Pflichtspieltor in der laufenden Saison, nur Ian Rush traf innerhalb einer Saison häufiger für Liverpool (47 Tore, 1983/84).

Erstmals in der CL-Geschichte gibt es ein Offensiv-Trio mit jeweils 8 Saisontoren: Liverpools Mane, Salah und Firmino.

Firmino erzielte das 100. CL-Tor für Jürgen Klopp als Trainer.

Salah ist der erste Spieler seit Robert Lewandowskis 4-Tore-Gala 2012/13 gegen Real, der in einem CL-Halbfinale an 4 Treffern direkt beteiligt war (2 Tore, 2 Assists).

James Milner ist mit 8 Torvorlagen der erfolgreichste Vorbereiter in dieser CL-Saison und stellt den Vorlagenrekord von Neymar aus der Vorsaison ein.

Der Star des Spiels: Mohamed Salah (FC Liverpool)

Unterstrich seinen Status als Weltklassespieler erneut dick. Spielte seine Schnelligkeit und seine technische Stärke immer wieder gewinnbringend aus. Erzielte das Führungstor durch einen sehenswerten Fernschuss unter die Latte, legte vor dem 2:0 erst nach dem langen Befreiungsschlag per Direktablage für Firmino auf, ging hinterher, bekam den Ball und versenkte dann per Heber eiskalt. Bereitete zudem in der zweiten Halbzeit zwei weitere Tore vor. Das Prädikat Extraklasse verdiente sich auch Roberto Firmino.

Der Flop des Spiels: Juan Jesus (AS Rom)

In der ersten Halbzeit mit einem überharten Einsteigen, bei dem er froh sein konnte, nur Gelb zu sehen. Bekam es darüber hinaus am häufigsten mit Salah zu tun und sah dementsprechend oft schlecht aus. Ließ sich beim 4:0 durch einen einfachen Wackler vom Ägypter austanzen.

Der Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (Deutschland)

Beim frühen Abseitstreffer durch Mane lag sein Assistent noch richtig, später übersah der Linienrichter beim dritten Tor jedoch eine leichte Abseitsstellung von Salah. Brych ansonsten mit einigen kleinen Unsicherheiten, unter dem Strich jedoch mit einer soliden Leistung. Hätte beim Foul gegen Juan Jesus gegen Mane durchaus auch Rot zeigen können, Gelb war jedoch vertretbar. Der Handelfmeter für die Roma nach Milners unnatürlicher Armbewegung war berechtigt.