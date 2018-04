Real Madrid - News vor dem Halbfinale gegen FC Bayern: Ohne Verletzte nach München

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Championship Derby County -

Das zweite Jahr in Folge treffen Real Madrid und der FC Bayern in der Champions League aufeinander. Während Real die nächste Titelverteidigung in der Königsklasse anstrebt, sind die Münchener in bestechender Form und träumen vom Triple.

Die letzten vier Duelle mit den Bayern konnten die Madrilenen allesamt für sich entscheiden, dementsprechend kommt Real mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein nach München.

Reals Kader gegen Bayern München

Im Gegensatz zu FCB-Trainer Jupp Heynckes kann Real-Coach Zinedine Zidane beim Halbfinal-Kracher auf alle Spieler zurückgreifen. Deswegen nahm der Franzose auch alle 24 Spieler seines Kaders mit nach München.

Lediglich Abwehrspieler Nacho Fernandez ist fraglich. Der Spanier hat noch mit den Folgen einer Muskelverletzung zu kämpfen. Hier ist der komplette Kader von Real Madrid in der Übersicht:

Position Spieler Tor Keylor Navas Tor Kiko Casilla Tor Luca Zidane Abwehr Daniel Carvajal Abwehr Jesus Vallejo Abwehr Sergio Ramos Abwehr Raphael Varane Abwehr Nacho Fernandez Abwehr Marcelo Abwehr Theo Hernandez Abwehr Achraf Hakimi Mittelfeld Toni Kroos Mittelfeld Luka Modric Mittelfeld Casemiro Mittelfeld Marcos Llorente Mittelfeld Marco Asensio Mittelfeld Isco Mittelfeld Mateo Kovacic Mittelfeld Dani Ceballos Angriff Cristiano Ronaldo Angriff Karim Benzema Angriff Gareth Bale Angriff Lucas Vazquez Angriff Borja Mayoral

Real Madrids mögliche Aufstellung gegen den FC Bayern

Die Königlichen haben sich in dieser Saison vom 4-3-3-System verabschiedet und setzten vermehrt auf ein 4-4-2-System mit Raute. Cristiano Ronaldo und Karim Benzema werden wohl die beiden Spitzen sein.

Gareth Bale kommt in dieser Spielzeit nicht zum Zug und wird sich wohl erneut auf der Bank wiederfinden. So könnten die Aufstellungen am Mittwoch aussehen:

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Javi Martinez - Müller, James - Robben, Ribery - Lewandowski

Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Javi Martinez - Müller, James - Robben, Ribery - Lewandowski Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro - Modric, Kroos - Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo

© getty

FC Bayern gegen Real Madrid im Livestream oder TV sehen

Das Spiel wird in Deutschland sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV übertragen. Alle weiteren Infos gibt es im ausführlichen Artikel zu den Übertragungsrechten.

Real Madrids bisherige Ergebnisse in der CL-Saison 17/18

Runde Gegner Ergebnis aus Real-Sicht Gruppe APOEL Nikosia (H) 3:0 Gruppe Borussia Dortmund (A) 3:1 Gruppe Tottenham Hotspur (H) 1:1 Gruppe Tottenham Hotspur (A) 1:3 Gruppe APOEL Nikosia (A) 6:0 Gruppe Borussia Dortmund (H) 3:2 Achtelfinale Paris Saint-Germain (H) 3:1 Achtelfinale Paris Saint-Germain (A) 2:1 Viertelfinale Juventus Turin (A) 3:0 Viertelfinale Juventus Turin (H) 1:3

Lewandowski: "Madrid ist nicht nur Ronaldo"

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski warnt im im Interview mit der Marca davor, sich zu sehr auf Cristiano Ronaldo zu konzentrieren. "Wir hoffen natürlich, dass er dieses Jahr kein Tor macht. Aber Madrid ist nicht nur Cristiano Ronaldo."

Außerdem stellt der Pole klar, dass das Ergebnis der letzten Saison für das Aufeinandertreffen keine Rolle mehr spielt. "Was letztes Jahr passiert ist, ist Vergangenheit. Wir haben das nicht mehr in unseren Köpfen", sagte Lewandowski.

© getty

Real Madrid vs. FC Bayern - Die Bilanz der letzten Spiele

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis Champions League 18.04.2017 Real Madrid FC Bayern 4:2 n.V. Champions League 12.04.2017 FC Bayern Real Madrid 1:2 Champions League 29.04.2014 FC Bayern Real Madrid 0:4 Champions League 23.04.2014 Real Madrid FC Bayern 1:0 Champions League 25.04.2012 Real Madrid FC Bayern 3:4 n.E. Champions League 17.04.2012 FC Bayern Real Madrid 2:1

Real Madrid hat gute Erinnerungen an den FC Bayern. Zwar verloren die Madrilenen das Champions League Halbfinale 2012 gegen die Bayern, in den Jahren danach hatte Real aber das bessere Ende für sich. Der 4:0 Auswärtssieg in der Allianzarena 2014 war Reals erster Champions League Sieg in München.