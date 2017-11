Angst vor dem Aufbäumen

Championship Ipswich -

Die handfeste Krise von Borussia Dortmund hat weiter Bestand. Mit dem Verpassen des Champions-League-Achtelfinals ist das erste Saisonziel nun auch rechnerisch in den Sand gesetzt. Der BVB strahlt derzeit kein Aufbäumen gegen die Misere aus, die Angst spürt auch Trainer Peter Bosz.

"Erklären können wir es nicht wirklich", sagte Michael Zorc vor dem Spiel. "Ich kann es nicht erklären im Moment", sagte Mario Götze danach. "Wenn wir wüssten was los ist, hätten wir es längst repariert", sagte Gonzalo Castro.

Der BVB steht nun bei nur einem Sieg aus den letzten neun Pflichtspielen und ist nach der 1:2-Heimniederlage gegen Tottenham Hotspur auch rechnerisch aus der Champions League ausgeschieden. So ist selbst das Überwintern in der Europa League nicht gesichert, es muss bis zum Schluss gezittert werden.

Gesichert ist in diesen Tagen in Dortmund ohnehin ganz wenig. Einzig das: Die Mannschaft spielt nicht gut und scheint meilenweit entfernt von einer Normalform zu sein.

Bosz: "Variieren ist kein Problem"

Ansonsten aber tüftelt Trainer Peter Bosz schon herum, ein bisschen taktisch und sehr viel personell. Beim 20. Pflichtspiel unter seiner Regie musste Bosz die 13. Viererkettenformation aufs Feld schicken. Der Niederländer rückte gegen die Spurs vom 4-3-3 ab, das praktizierte 4-1-4-1 war jedoch auch die minimalste aller möglicher Abweichungen.

"Wir wollen Druck nach vorne machen. Ich spreche nicht von Systemen, sondern von Prinzipien. Variieren ist kein Problem", sagte Bosz vor der Partie. Doch es scheint alles nicht zu helfen.

Im Gegenteil: Ein stringentes Aufbäumen gegen die Misere strahlt die Dortmunder Mannschaft derzeit nicht aus. Am Dienstagabend blieb man nach dem Führungstor, das 31 recht ordentliche Minuten beschloss, über eine Stunde ohne eigenen Torschuss.

BVB ohne Körpersprache und Mentalität

Bosz sprach im Vorfeld davon, dass Tottenham möglicherweise zu einem guten Zeitpunkt käme, da aktuell wenig von seinem Team erwartet würde. Es war geplant, das Publikum und die Mitspieler untereinander mit einer präsenten Körpersprache mitzunehmen und Vertrauen auszustrahlen.

Dies ging am Tag von Boszs 54. Geburtstag letztlich in die Hose. Wie schon am Freitag in Stuttgart vergeigte der BVB die zweiten 45 Minuten komplett. Jeweils ein frühes Gegentor nach dem Seitenwechsel kappte jegliche Mentalität innerhalb der Truppe.

"Man sieht dann, wie dünn das Vertrauen ist", sagte Bosz über die Folgen des 1:1-Ausgleichs. Seine Spieler versteckten sich auf dem Feld, die Körperspannung ging verloren und der Kopf begann zu rattern. "Wenn wir wüssten, was nach dem 1:1 auch heute wieder passiert ist, dann wären wir um einiges schlauer", rätselte Götze.

Bosz erwidert Vorwurf mangelnder Kondition

In diesen Spielphasen trat nun auch gegen die Engländer der Eindruck auf, den Dortmundern würde es an Frische und Fitness fehlen. Die Spieler wirkten erneut frühzeitig platt, physisch wie mental. Der BVB hatte auf die Distanz gesehen in den zuletzt so missratenen Spielen kaum etwas entgegen zu setzen.

"Es fehlt nicht an Kondition", entgegnete Bosz anschließend entschieden. "Das Gegentor macht etwas mit dem Selbstvertrauen der Spieler - das darf nicht sein. Wie wir bei den Gegentoren verteidigen - das ist nicht gut."

Es geht ein wenig die Angst umher in Dortmund, das fehlende Zutrauen in die eigene Stärke hat auch die Zuschauer bisweilen vereinnahmt. Seitdem feststand, dass das Duell mit den Spurs sportlich nur noch wenig attraktiv ist, kursierten zahlreiche Ticketangebote im Internet. Die sonst vollgepackte Südtribüne kam ziemlich luftig daher. 20 Minuten nach Schlusspfiff war der Signal Iduna Park praktisch geleert. Fußballtempel war am Dienstag nicht.

BVB-Transfers in der Ära Mislintat: Tops & Flops © imago 1/19 Sven Mislintat verlässt Borussia Dortmund und wechselt nach London zu Arsenal. Ein Jahrzehnt zog er beim Spielerscouting des BVB die Strippen. SPOX zeigt die besten - und schlechtesten - Transfers aus dieser Zeit © getty 2/19 TOP: Jakub Blaszczykowski. Im Sommer 2007 pflückte der BVB den Mann für die Außenbahn für rund drei Millionen Euro von Wisla Krakau. Resultat: 253 Einsätze in Schwarz-Gelb, an 84 Toren beteiligt - und Tränen bei seiner Rückkehr im VfL-Trikot 2017 © getty 3/19 TOP: Mats Hummels. 2007 kam Hummels per Leihe aus München, die feste Verpflichtung kostete zwei Jahre später 4,2 Millionen. Um den Innenverteidiger zurück in die Heimat zu locken, zahlten die Bayern schließlich 35 Millionen ... © getty 4/19 TOP: Neven Subotic. Hummels' Partner für das Zentrum war geringfügig teurer: Viereinhalb Millionen Euro Ablöse bekam Mainz 2009 für Subotic. Überschaubare Investition für 259 Einsätze in allen Wettbewerben © getty 5/19 TOP: Lucas Barrios. Irgendwie ist die Erinnerung an den Stürmer aus Paraguay ein bisschen verblasst, aber nachdem er 2009 für 4,2 Millionen von Colo Colo kam, schoss er drei Jahre alles in Grund und Boden (49 Tore in 102 Spielen) © getty 6/19 TOP: Robert Lewandowski. Gut, wenn man Barrios so ersetzt ...! Keine fünf Millionen bekam Posen 2010 für den Superstürmer, dessen Sternstunde zweifelsfrei der Dreierpack gegen Real war. 2014 ging's für Lewy dann nach München, und zwar ablösefrei © getty 7/19 TOP: Shinji Kagawa. Ein schmächtiger Japaner ablösefrei von Cerezo Osaka? Wieder mal machte Mislintat alles richtig: Kagawa wirbelte sich derart in die Herzen der Fans, dass ihm sogar ein Ausflug zu Manchester United verziehen wurde. © getty 8/19 TOP: Lukasz Piszczek. Ein typischer Mislintat? Ablösefrei kam der gerade 25 Jahre alt gewordene Piszczek 2010 von der Hertha - und steuert mittlerweile auf 300 Spiele im BVB-Dress zu © getty 9/19 TOP: Ilkay Gündogan. Alles wie gehabt! 2011 wurde Gündogan für fünfeinhalb Mille aus Nürnberg geholt und groß gemacht, schließlich für mehr als das Vierfache an die Citizens verkauft © getty 10/19 TOP: Marco Reus. Vergleichsweise teuer war Reus mit seinen 17 Millionen Euro (fixer) Ablöse, aber als Deutscher Meister konnte der BVB diese Summe 2012 locker stemmen. Dafür gab's jede Menge Torgefahr (bisher 189 Spiele/89 Tore) © getty 11/19 TOP: Henrikh Mkhitaryan. Warum gehen BVB-Spielmacher immer nach Manchester? 2013 kam Miki für stolze 27,5 Millionen von Donezk - ja, damals waren es noch "stolze" 27,5 Millionen -, aber nach drei starken Jahren legte United 15 Millionen mehr hin © getty 12/19 TOP: Julian Weigl. 2,5 Millionen kostete der 19-Jährige im Sommer 2015. Mittlerweile ist er im Zentrum gesetzt und locker das 20-fache wert. Diagnose: Transfer geglückt! © getty 13/19 TOP: Pierre-Emerick Aubameyang. Holy Trefferquote, Batman! In bisher 206 Spielen kommt Auba auf 135 Tore (und 34 Vorlagen). Dafür überweist man gerne 13 Milliönchen nach St.-Etienne © getty 14/19 TOP: Ousmane Dembele. Diese Wertsteigerung wird Mislintat bei Arsenal so schnell nicht übertreffen. 2016 für 15 Millionen aus Rennes verpflichtet, ein Jahr später für 105 (plus Boni) an Barca verkauft. © getty 15/19 FLOP: Joo-Ho Park. Kann ja nicht immer laufen wie bei Kagawa! Für drei Millionen kam Park 2015 aus Mainz - ein Jahr später siedelte er schon um zu den Amateuren. Ebenfalls Flop-verdächtig: Parks Landsmann Dong-Won Ji (2014 vom FCA verpflichtet) © getty 16/19 FLOP: Julian Schieber. Fünfeinhalb Millionen bekam der VfB 2012 für Schieber. Was den BVB von einem Transfer überzeugt hat? Hm ... 57 Spiele und gerade mal sechs Tore später blätterte die Hertha immerhin noch 2,5 Millionen für den Mittelstürmer hin © getty 17/19 FLOP: Ciro Immobile. Ist es die italienische Landluft? Mamas Spaghetti? Wie auch immer, der gute Ciro trifft einfach nur in der Heimat. So war 2015 nach nur einem Jahr BVB auch schon wieder Feierabend © getty 18/19 FLOP: Sebastian Rode. Die bisher knapp eineinhalb Jahre von Rode beim BVB könnte man wie folgt zusammenfassen: Im Nachhinein würde Aki Watzke wohl doch lieber die zwölf Millionen von den Bayern zurückhaben ... © getty 19/19 FLOP: Kevin Kampl. Vom Profil her passte Kampl 2014 eigentlich wunderbar ins Dortmunder Team. Aber wichtig ist halt aufm Platz, nicht wahr? Im Sommer drauf flüchtete der Mittelfeldmann zu Bayer Leverkusen

"Wir müssen gewinnen, auch für meine Position"

Auch Bosz spürt die Angst. Über das nun kaum an Brisanz zu überbietende Derby gegen Schalke am Samstag sagte er im Grunde dasselbe, was er schon am Montag über die Londoner sagte: "Ich glaube, das Derby ist zum jetzigen Zeitpunkt das Beste, was uns passieren kann."

Es ist schwer, momentan in die Köpfe der Dortmunder Vereinsverantwortlichen zu schauen. Aber vielleicht ist das Derby auch das Schlechteste, was jetzt noch passieren kann. Gerade auch für Bosz, der sich nun ersten ernsten Fragen zu seiner Zukunft ausgesetzt sah.

"Von einem Endspiel gegen Schalke würde ich nicht sprechen, aber es ist sicherlich ein sehr wichtiges Spiel", antwortete er. "Wir müssen gewinnen. Auch für meine Position, das ist klar."