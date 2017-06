Die Übermannschaft einer ganzen Ära

Sonntag, 04.06.2017

Als Schiedsrichter Dr. Felix Brych um 21.39 Uhr Ortszeit abpfeift, ist es vollbracht. Die Spieler in den lilafarbenen Trikots reißen die Arme nach oben. Der Fluch ist durchbrochen. Es ist doch möglich, den Titel in der Champions League zu verteidigen.

"Diesen Titel einmal zu gewinnen, ist unglaublich", sagte ein strahlender Toni Kroos nach dem 4:1-Sieg Real Madrids in Cardiff gegen Juventus Turin in die ZDF-Mikros, um hinzuzufügen: "Aber ihn dann zu verteidigen, ist der Wahnsinn."

Und wer, wenn nicht die Königlichen, hätte dieses Kunststück vollführen sollen? Wer hätte den Fluch brechen sollen?

Die erste Titelverteidigung seit Gründung

"Wir hatten ein Rendezvous mit der Geschichte", frohlockte auch Kapitän Sergio Ramos nach der Partie: "Wir wollten unbedingt gewinnen und wir haben erreicht, was noch niemand zuvor geschafft hat: die Champions League zweimal in Folge zu gewinnen."

Bereits im Vorfeld des Endspiels war klar, dass eine historische Serie reißen würde: Entweder Real würde erstmals seit Gründung der Champions League in der Saison 1992/1993 ein Finale verlieren oder aber zum ersten Mal in dieser Ära würde der Henkelpott zweimal in Folge ans gleiche Team gehen.

Dabei sorgte Juve mit einem furiosen Start dafür, dass schnell Zweifel an der Unbesiegbarkeit der Königlichen aufkamen. Nach nur sechs Minuten hatten die Italiener 3:0 Schüsse aufs Tor, sie kontrollierten den Ball und vor allem zogen Sami Khedira und Miralem Pjanic im zentralen Mittelfeld den Kontrahenten Toni Kroos und Isco den Zahn.

Real wirkte hilflos, mittellos, überrascht vom offensiven Beginn der Alten Dame.

Eine Real-Niederlage im Champions-League-Finale ist unmöglich

Doch dann lieferte Real den Grund, warum eine Niederlage in einem Champions-League-Finale unmöglich zu sein scheint: Mit dem ersten Schuss aufs Tor gingen sie in Führung. Mit dem 500. Real-Tor in der Geschichte des Wettbewerbs. Natürlich durch Cristiano Ronaldo.

Beste Bilder des CL-Finales: Der traurige Abend des Gigi B. © getty 1/37 JUVENTUS TURIN - REAL MADRID 1:4: Da ist der Pott! Real verteidigt als erste Mannschaft überhaupt den Champions-League-Titel /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin.html © getty 2/37 Für Ramos und Real ist es bereits der dritte Titel in den vergangenen vier Jahren /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin,seite=2.html © getty 3/37 Vor dem Spiel heizten die Black Eyed Peas den Zuschauern noch ein /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin,seite=3.html © getty 4/37 Die Zuschauer bekamen ein Best-Of aller Hits zu hören /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin,seite=4.html © getty 5/37 Auch das obligatorische Feuerwerk durfte natürlich nicht fehlen /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin,seite=5.html © getty 6/37 Die Juve-Anhänger stimmten sich während der Show mit einer Choreo auf die Partie ein /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin,seite=6.html © getty 7/37 Und dann ging es endlich los! Minute Reals Bemühungen mit der erneuten Führung Gegen den abgefälschten Schuss hatte Buffon erneut das Nachsehen Und nur drei Minuten später legte Ronaldo direkt das 3:1 nach Auch Gareth Bale eilte von der Bank zum Jubeln mit seinen Teamkollegen Zu allem Überfluss sah der eingewechselte Cuadrado dann auch noch die gelb-rote Karte Kurz vor Spielende sorgte Asensio für den 4:1-Endstand. Minute Reals Bemühungen mit der erneuten Führung /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin,seite=18.html © getty 19/37 Gegen den abgefälschten Schuss hatte Buffon erneut das Nachsehen /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin,seite=19.html © getty 20/37 Und nur drei Minuten später legte Ronaldo direkt das 3:1 nach /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin,seite=20.html © getty 21/37 Auch Gareth Bale eilte von der Bank zum Jubeln mit seinen Teamkollegen /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin,seite=21.html © getty 22/37 Zu allem Überfluss sah der eingewechselte Cuadrado dann auch noch die gelb-rote Karte /de/sport/fussball/championsleague/1706/diashows/finale-cardiff/beste-bilder-real-madrid-juventus-turin,seite=22.html © getty 23/37 Kurz vor Spielende sorgte Asensio für den 4:1-Endstand. Im Anschluss feierte er seinen Treffer mit Trainer Zidane Bei Ronaldo war der Jubel nach dem Schlusspfiff groß Die Spieler von Juventus waren sichtlich bedient Bereits Stunden vor dem Anpfiff wurde die walisische Hauptstadt von Fans aus Italien und Spanien unsicher gemacht Wobei "unsicher" das falsche Wort ist. Vielmehr feiern die Anhänger aus beiden Lagern miteinander - bisher gibt es ja noch keinen Grund für Frust Während im Stadion noch einmal die letzten Linien nachgezogen werden ... ... gönnen sich die Fans noch die eine oder andere Erfrischung. Wobei die meisten eher zur Kalthopfenschorle gegriffen haben werden Wales-Legende Gareth Bale ist dabei genauso vertreten wie ... ... Predrag Mijatovic. Die Frage nach dem "warum" stellt sich hier nicht - Champions-League-Finale halt! Im Hintergrund ist übrigens das berühmte Cardiff Castle zu sehen - natürlich dem Anlass entsprechend geschmückt Moment! Grün-weiße Trikots? Möge der Bessere gewinnen! "Hala Madrid!" No Sex? Che cazzo! So kann man natürlich auch ins Stadion gehen

Dass die Partie dennoch offen blieb, hatte Juve einem Traumtor von Mario Mandzukic zu verdanken. Der Ex-Münchner setzte einen Fallrückzieher aus halblinker Position im Strafraum zum 1:1 ins Tor und hielt die Hoffnung der Bianconeri auf den ersten Königsklassen-Triumph seit 1996 am Leben.

Nach der Pause räumte Real jedoch endgültig alle Zweifel daran aus dem Weg, wer in dieser Saison die beste Mannschaft Europas ist.

Cristiano Ronaldo als Matchwinner

Die Königlichen schalteten zwei Gänge hoch und erdrückten Juve in der eigenen Hälfte. Die statistischen Werte aus dem zweiten Durchgang sprechen Bände: 13:1 Torschüsse, 76 Prozent gewonnene Zweikämpfe, 60 Prozent Ballbesitz, 3:0 Tore.

"Ihr zweites Tor hat uns den Wind aus den Segeln genommen", gab Juve-Trainer Massimiliano Allegri zu: "In der ersten Halbzeit sind sie nicht aus der eigenen Hälfte herausgekommen. Aber nach der Pause haben sie das Tempo angezogen, ihre Klasse gezeigt und bewiesen, dass sie Matchwinner in ihren Reihen haben."

Allen voran hatten die Madrilenen am Samstag - es ist mittlerweile beinahe eine Selbstverständlichkeit - einen ganz besonderen Matchwinner: Cristiano Ronaldo.

Der Portugiese schrieb wieder einmal Geschichte. So ist er der erste Spieler, der in drei Champions-League-Finals traf (2008, 2014, 2017).

CL-Finale, Einzelkritik: Cristianos Wandlung zum Gerd Müller JUVENTUS TURIN: TOR - Gianluigi Buffon: Die ärmste Sau! Die ersten beiden Gegentore wurden für Buffon unhaltbar abgefälscht, wurde bei den folgenden von der Hintermannschaft im Stich gelassen. Konnte sich nicht wirklich auszeichnen. Note: 3,5 ABWEHR - Andrea Barzagli: Nutzte die Erfahrung seiner 36 Lenze auf dem Buckel und war in der Zweikampfführung ein Brett. Geriet auch nie in Gefahr, ins Laufduell zu müssen und konnte so seine Routine ausspielen. Machte Platz für Cuadrado. Note: 3,5 Leonardo Bonucci: Fälschte den Treffer zum 0:1 ab, klärte unglücklich vor dem 1:2 und pennte beim 1:3. Es war nicht wirklich der Abend von Bonucci, hatte mit 62,5 Prozent gewonnenen Zweikämpfen aber die zweitbeste Quote seiner Startelf. Note: 5 Giorgio Chiellini: Hatte mit sechs klärenden Aktionen die meisten bei Juve, glich diesen Wert durch eine miserable Zweikampfquote von 25 Prozent wieder aus. Verlor sein einziges Kopfballduell und vor dem 1:3 jegliche Übersicht. Note: 5 MITTELFELD - Dani Alves: Begann mit einem richtigen starken Tackling gegen Ronaldo und meldete Marcelo in den ersten 45 Minuten komplett ab. Nach der Pause wie ausgewechselt. Hatte auch im gesamten Spiel nahezu keine gute Offensivaktion. Note: 4 Miralem Pjanic: Zwang Navas nach wenigen Minuten zu einer Glanzparade und war auch in der Folge ein Unruheherd. Mit den meisten Ballaktionen (46) bei Juve, brachte knapp 85 Prozent an den Mann. Fiel wie seine Kollegen im zweiten Durchgang ab. Note: 3,5 Sami Khedira: Hatte Isco in der ersten Hälfte gut im Griff und mit 91,4 Prozent Passquote (88,9 in der gegnerischen Hälfte) den Bestwert bei den Turinern. Abzüge gibt es für das abgefälschte 1:2 sowie die fehlende Orientierung in der Folge. Note: 4 Alex Sandro: War in der ersten Hälfte klar besser als Pendant Alves und leitete das 1:1 stark ein. Konnte die Leistung im zweiten Durchgang nicht bestätigen und verlor vor dem 1:3 erst den Ball und dann Modric. Note: 4 ANGRIFF - Paulo Dybala: Holte sich als erster Spieler Gelb ab und musste sich folglich zurückhalten. Zeigte immer wieder seine überragende Technik, beließ es aber bei Ansätzen. Sein einziger Schuss wurde geblockt, ansonsten kaum beteiligt. Note: 4,5 Gonzalo Higuain: Zwang Navas direkt zur ersten Unsicherheit und verbuchte mit drei Schüssen (zwei aufs Tor) den Höchstwert bei der Alten Dame. Legte stark zu Mandzukic' Ausgleich ab, war in der zweiten Hälfte aber nicht mehr zu sehen. Note: 4 Mario Mandzukic: Nährte mit seinem Traumtor zum Ausgleich die Hoffnung auf den Pott und war auch sonst bester Turiner. Verlor nur einen Zweikampf und gewann in der Luft alle drei. War oft nur durch ein Foul zu stoppen. Note: 2,5 EINWECHSELSPIELER - Juan Cuadrado: Kam nach 66 Minuten und beendete seine Partie in der 84. Minute schon wieder mit einem - wenn auch absolut übertriebenen - Platzverweis. An keiner Offensivaktion beteiligt und mit einem Bärendienst fürs Team. Note: 6 Claudio Marchisio: Kam in der 70. Minute für Pjanic und konnte sich in der verbleibenden Zeit nicht in Szene setzen. Weder positiv noch negativ. Note: 3,5 Mario Lemina: Sollte das Spiel in Schlussphase noch einmal beleben, doch nach vorne ging gar nichts. Stand bei Marcelos Dribbling vor dem 1:4 nur Spalier und hat so eindeutig Mitschuld am Gegentreffer. Keine Bewertung REAL MADRID: TOR - Keylor Navas: Glanzparade gegen Pjanic, dafür beim Gegentreffer unglücklich bzw. ein paar Zentimeter zu klein. In der zweiten Hälfte nicht mehr gefordert. Note: 3,5 ABWEHR - Daniel Carvajal: Vorlage zum 1:0, dafür in Halbzeit eins auf seiner Flanke mit großen Problemen gegen Mandzukic, konnte ihn bei dessen Traumtor nicht am Abschluss hindern. In Halbzeit zwei souverän. Note: 3 Raphael Varane: Solide, unauffällige Partie des Innenverteidigers. Starke 66 Prozent Zweikampfquote. Note: 3 Sergio Ramos: Einige Male gut gegen Higuain, aber in Halbzeit eins oft nicht Herr seiner Viererkette, dazu nur 54 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Nach der Pause unangreifbar, dafür mit übler Schauspielerei gegen Cuadrado. Note: 3,5 Marcelo: Fand offensiv in Halbzeit eins nicht statt, in der Defensive mehrfach unkontrolliert. In der zweiten Hälfte wie man ihn kennt, sensationelle Vorarbeit zum 4:1. Note: 2,5 MITTELFELD - Toni Kroos: In der Vorbereitung zum 1:0 beteiligt, die übliche ordnende Hand in Madrids Spielaufbau. Machte das Spiel immer wieder breit. Fast 92 Prozent angekommene Pässe. Note: 2 Casemiro: Gute Zweikampfwerte, wie üblich manchmal an der Grenze zur Legalität. Leitete mit seinem Weitschusstreffer zum 2:1 die Wende ein. Note: 2 Luka Modric: In den ersten 45 Minuten überhaupt kein Faktor im Kampf ums Mittelfeld, danach hatte er mehr Platz und machte etwas draus. Starke Vorlage zum 3:1 von Ronaldo. Note: 2,5 ANGRIFF - Isco: Das übliche Muster. In Halbzeit eins vollkommen blass, vertändelte bei einem Real-Konter unnötig den Ball. Danach sehr viel besser, zog im spanischen Kreativspiel die Fäden. Note: 3 Karim Benzema: Hatte es gegen die Brocken in der Mitte oft schwer, gewann aber trotzdem starke 6 seiner 9 Zweikämpfe und machte die Laufarbeit. Zeigte in Halbzeit zwei im Dribbling, was er technisch so kann, machte dann für Bale Platz. Note: 3 Cristiano Ronaldo: Die Wandlung zum Gerd Müller ist fast vollzogen. Nahm er am Spiel teil, wurde er lange Zeit abgekocht (ein einziger gewonnener Zweikampf). Spielt man ihn im Strafraum an, ist der Ball drin. Mit zwei Toren der Matchwinner. Note 1,5 EINWECHSELSPIELER: Gareth Bale: Kam in der 77. Minute für Benzema doch noch zum Einsatz in seiner Heimatstadt und wurde stürmisch bejubelt. Ein Tor wollte jedoch nicht gelingen. Keine Bewertung Marco Asensio: In der 82. Minute für Isco reingekommen, durfte Asensio wie schon gegen Bayern mit dem 4:1 den Schlusspunkt setzen. Keine Bewertung Alvaro Morata: In der 89. Minute für Toni Kroos ins Spiel, fiel vor allem durch seinen Jubel mit Asensio auf. Keine Bewertung

Ein kleiner Schönheitsfehler

Darüber hinaus krönte er sich mit seinem Doppelpack doch noch zum Torschützenkönig. Ein Titel, den er bereits zum fünften Mal in Folge und zum sechsten Mal insgesamt einfuhr - Rekord. Ferner erzielte Ronaldo in dieser Saison zehn Treffer in der K.o.-Phase, womit er ebenfalls einen Meilenstein setzte (bisher acht). Die Liste der Bestmarken des Weltfußballers wird länger und länger.

Dabei präsentierte sich Ronaldo erneut als Prototyp eines Torjägers: Zwar nahm er kaum am Kombinationsspiel teil, wenn er jedoch im Strafraum angespielt wurde, war es immer gefährlich. Und zweimal landete die Kugel eben im Netz.

Am Ende hatte der Triumph der Madrilenen nur einen kleinen Schönheitsfehler. Die Theatralik von Kapitän Sergio Ramos, mit der er eine Gelb-Rote Karte für Juves Juan Cuadrado provozierte, war in der 84. Minute beim Stand von 3:1 alles andere als nötig. Zumal die Italiener nicht den Anschein machten, noch einmal zurückkommen zu können.

Real hatte das Karma auf seiner Seite

Unter dem Strich war La Duodecima dennoch hochverdient. Real war die stärkste Mannschaft der Saison, überzeugte nach einer durchwachsenen Gruppenphase im Frühjahr nicht nur durch Ergebnisse, sondern auch durch offensivstarken Fußball, Willenskraft und Überzeugung.

Zu keinem Zeitpunkt des Finals schien auch nur ein Real-Spieler daran zu zweifeln, am Ende des Tages den Henkelpott in den Händen zu halten. So konstruiert es wirken mag, sich auf historische Serien zu berufen, passte es doch zum Karma, dass die ersten beiden Real-Treffer abgefälschte, krumme Dinger waren. Wenn es sein soll, soll es eben sein - zur Not mit Glück. Und so gewann Real eben sein sechstes CL-Finale, während Juve sein fünftes in Serie verlor.

Wenn noch ein Beweis vonnöten war, dann lieferte das Finale von Cardiff diesen am Samstagabend nachdrücklich: Das Real Madrid der 10er Jahre ist die Übermannschaft einer ganzen Ära.

